アンデルソンは、ネイマールがブラジルで浴びる注目から逃れたがっていることについて、さらにこう語った。「ワールドカップ前には、本当にいろいろなことが言われていた。『なぜ彼を連れていくんだ？』と言う人がいた。連れていかなければ何か言われるし、連れていっても何か言われる。

「ブラジルのメディアはネイマールにとても厳しい。ネイマールがほかのどの代表チームに行っても、イングランドでも、どこでも、人々は彼に熱狂するはずだ。ネイマールがPSGのために何をしたか、人々は分かっていない。ネイマールが行く前は、誰もPSGを知らなかった。ネイマールがPSGでプレーした試合を全部見れば、信じられないほどだ。相手選手たちを手玉に取っていたんだ！

「ブラジルのテレビ関係者の誰かに電話すれば、『ネイマールがトップ選手だとは思わない』と言う。ネイマールは代表で最多得点を挙げている。ワールドカップで優勝していないだけだ。コパ・アメリカで優勝した。オリンピックで優勝した。チャンピオンズリーグで優勝した。最多得点を挙げている。それでネイマールがトップ選手ではないとは、どういうことなんだ？！

「彼は毎日2000人の子どもたちを支援している。同じことをしている選手を、ほかに一人でも挙げてほしい。サディオ・マネはアフリカで多くのことをしている。ネイマールは自腹で支援している。2000人に食事を提供している。毎日だ。毎日2000人の子どもたちに。なぜ人々はそのことを話さないんだ？

「サッカーを分かっている人は、いつも彼を擁護する。ブラジルで物事がどう動くかを知っているからだ。ネイマールが代表を去るとき、うちの子どもたちは泣く。僕のためには泣かないのに！ ネマールのためには泣くんだ。

「この20年間、彼はその世代の本当に多くの子どもたちを幸せにしてきた。国の多くの人々を助けてきた。政府が助けてくれない人たちをだ。2000人の子どもたちを支援するには、多額のお金がかかる。毎日の食事だ。誰にでもできることではない。彼は自分の財布から出している。

「人々は『性格が悪い、遺伝子が悪い』と言い続ける。毎日2000人の子どもたちに、自腹で食事を提供している選手を、ほかに一人でも挙げてほしい。僕には分からない。でも、それは関係ない。僕はいつだって彼を擁護する。ネイマールは、僕がプレーを見た中でも最高クラスの選手の一人だと思うからだ。本当に最高クラスの選手だ。ブラジル代表のあらゆる世代、すべての選手を見ても、ネイマールはトップに立ってきた。

「その人を好きではないというなら、話は別だ。お金があれば、ヘリコプターも船も持って、お金を使えばいい。使わなければ、子どもたちが使うことになる。親のお金をくだらないことに使う子どももいる。一生懸命働いたのだから、それを楽しむべきだ。

「ブラジルの選手の中には、彼を嫌っている人もいる。僕は彼がヘリコプターを買ったらうれしいよ。それにふさわしい。彼はそのために働いた。自分のお金なんだ。ヘリコプターを持っているから彼が嫌いなのか？ 勘弁してくれ。ばかげている。

「人々は、彼が毎日2000人の子どもたちを助けていることを忘れている。誰もそのことを言わない。テレビでも誰も言わない。僕は見たことがない。彼自身も話さない。『僕は支援している』とは言わない。黙っているんだ。毎年ずっと黙っている。毎年、自身の慈善活動のために3000万、4000万を集めている。

「僕はそういう人を尊敬する。僕はとても貧しいところで育ったからだ。11歳のとき、お金も何も持たずに家を出た。母には4人の子どもがいて、女手一つで育てていた。ありがたいことに、ネイマールには彼の面倒を見てくれる良い父親がいる。僕にも彼の父親や母親のような人が一人いれば、おそらくもっとお金を持っていただろう。

「ブラジルでは、多くの人がそうではない。多くの選手は、とても貧しい家庭の出身だ。僕はグレミオのクラブ施設で2年間暮らした。下のほう、スタジアムの下のような場所だ。スタジアムで人々が座る場所の下だ。そこで暮らした。僕と、リヴァプールのルーカス・レイヴァがね。二人でそこに住んでいた。

「家族の支えがない選手もいる。ネイマールには、彼と彼のキャリアを支える良い父親と母親がいる。二人はいつも彼を気にかけ、面倒を見てきた。彼は手にするに値するものを手にしたんだ。

「彼はカップ戦で一つ優勝しただけではない。チャンピオンズリーグで優勝し、リーグでも優勝し、代表でも勝ち、最多得点も挙げている。僕には、それで十分だと思う。彼はトップ選手だ。

「彼がバロンドールを受賞していないのは、とても悲しい。僕の時代の人々に、彼がバロンドールを受賞していないとどう説明できる？ おかしな話だ。でも、彼は本当に最高クラスの選手だ。ロナウドを見てもいい。チャンピオンズリーグでは一度も優勝していない。それでもロナウドはトップ選手だと言う。それがサッカーの面白さだ。人々は理由もなくネイマールを批判している」