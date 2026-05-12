Getty Images Sport
翻訳者：
インテル・マイアミのリオネル・メッシの年俸が判明。MLSカップ優勝者の彼は、LAFCの元トッテナム選手ソン・フンミンの2倍以上を得る。
メッシ、MLSの誰もが認める王者
メジャーリーグサッカー（MLS）の選手保証報酬に関する最新統計が発表され、メッシが依然としてリーグ史上最高年俸を受け取っていることが確認された。
昨季チームをMLSカップ制しゴールデンブーツ賞とMVPを獲得したマイアミの主将は、現在も圧倒的な年俸を受け取っている。
基本給に加え、商業契約による収入も上乗せされるが、保証額だけでもワールドカップ優勝経験のある彼と他の指定選手との間には圧倒的な差がある。
- Getty
メッシとソンには大きな差がある
この収入格差は、リーグに加入したソン・フンミンなどの他の注目選手と比べると特に顕著だ。元トッテナムのウイングで、ウェスタン・カンファレンスのLAFCへの移籍が話題となった彼は、現在2,830万ドル（2,100万ポンド）を稼ぐ南フロリダの選手に比べ、大幅に低い収入にとどまっている。
公式記録では、メッシの年俸はソンの2倍以上だ。
ソンもリーグ屈指の才能であり、ロサンゼルスの攻撃陣に不可欠だが、彼の報酬はMLSのサラリーキャップに設けられた「メッシ例外」を浮き彫りにしている。
ソンもリーグ5指に入る高給取りだが、年俸1,110万ドル（800万ポンド）ではメッシの報酬に及ばない。
アメリカトップリーグの財政格差
メッシに続き、欧州から大西洋を渡った熟練選手が高収入リストに名を連ねる。チームメイトでW杯優勝経験のあるロドリゴ・デ・パウが年俸3位、ミゲル・アルミロンとイルビング・ロサノがトップ5に入る。
LAFCやギャラクシーは従来もリーグ屈指の大型投資を行ってきたが、メッシの加入で米国における「スーパースター」契約のあり方を見直す必要に迫られている。
- Getty
2026年ワールドカップ・サイクルがもたらす影響
2026年ワールドカップを控える米国では、全盛期または晩年のスター選手を呼び込むため、年俸が上昇している。
欧州シーズン終了後にさらにスターが加入すると見込まれ、リーグ全体の給与総額も膨らむ見通しだ。
それでも当面は、チャンピオンズリーグ優勝者やプレミアリーグのスターを含む他の指定選手たちが遠くから眺めるだけの、唯一無二の基準であり続けるだろう。