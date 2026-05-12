メジャーリーグサッカー（MLS）の選手保証報酬に関する最新統計が発表され、メッシが依然としてリーグ史上最高年俸を受け取っていることが確認された。

昨季チームをMLSカップ制しゴールデンブーツ賞とMVPを獲得したマイアミの主将は、現在も圧倒的な年俸を受け取っている。

基本給に加え、商業契約による収入も上乗せされるが、保証額だけでもワールドカップ優勝経験のある彼と他の指定選手との間には圧倒的な差がある。