見慣れたラ・リーガの顔ぶれが水曜夜、メジャーリーグ・サッカーで再会した。シカゴ・ファイアーがインテル・マイアミと対戦した一戦は、激しい攻防の末に1-1のドローで終了したが、試合終盤のドラマがすぐさまサッカーそのものをかき消した。

ピッチにはリオネル・メッシ、カゼミーロ、レバンドフスキ、デ・パウルら世界的スーパースターが集結。スタンドのファンは当初、両チームの見事なゴールが飛び出す見応え十分の一戦を楽しんでいた。

しかし、試合終了間際に緊張が一気に高まった。激しい口論がピッチ上で勃発し、最終結果やそれまでに見られた個々の華麗なプレーから完全に注目を奪った。