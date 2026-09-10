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インテル・マイアミのスター、ロドリゴ・デ・パウルがシカゴ・ファイアーFWロベルト・レヴァンドフスキに浴びせた辛辣なワールドカップ挑発の内容が明らかに
元リーガのスターたちがMLSで再会
見慣れたラ・リーガの顔ぶれが水曜夜、メジャーリーグ・サッカーで再会した。シカゴ・ファイアーがインテル・マイアミと対戦した一戦は、激しい攻防の末に1-1のドローで終了したが、試合終盤のドラマがすぐさまサッカーそのものをかき消した。
ピッチにはリオネル・メッシ、カゼミーロ、レバンドフスキ、デ・パウルら世界的スーパースターが集結。スタンドのファンは当初、両チームの見事なゴールが飛び出す見応え十分の一戦を楽しんでいた。
しかし、試合終了間際に緊張が一気に高まった。激しい口論がピッチ上で勃発し、最終結果やそれまでに見られた個々の華麗なプレーから完全に注目を奪った。
デ・パウル、レヴァンドフスキを痛烈に挑発
試合が終盤に差しかかると、デ・パウルとレヴァンドフスキの間で激しい衝突が勃発した。両スターは激しく言い争い、最後はアルゼンチン人MFによる痛烈な侮辱にまで発展した。
伝説的なポーランド人FWに対し、デ・パウルは一切容赦しなかった。『ムンド・デポルティーボ』によると、このMFはライバルに対して「お前は何者だ、バカ者？ 俺はコパ・アメリカを2回、そしてワールドカップを1回勝っている。お前は？」と言ったようだ。
代表でのタイトルをめぐるこの強烈な皮肉に、ベテランFWは穏やかではいられなかった。レヴァンドフスキは怒ってワールドカップ優勝経験者を突き飛ばし、終盤のピッチ上で即座に乱闘騒ぎが起きた。
レヴァンドフスキのボレー弾とメッシの魔法
終盤の混乱が起きる前、レヴァンドフスキが実際に見事な形で先制点を挙げていた。ベテランFWは圧巻のボレーシュートでチームをリードに導いた。
しかし、そのリードは比較的短命に終わった。ハーンズはペナルティーエリア内で意外な得点者を生み出し、試合を振り出しに戻した。カゼミロが強烈なヘディングで同点弾を決めた。ブラジル人MFはメッシの正確なCKに最も高く跳び合わせ、終盤に緊迫した展開が訪れる前に勝ち点を分け合う形にした。
- AFP
MLS当局、主審の報告書を待つ
終盤に醜い場面が起きたことを受け、両チームは今後、主審による公式の試合報告書を待つことになる。この終盤の乱闘により、関係した選手とフランチャイズに対して遡及的な懲戒処分、あるいは罰金が科される可能性がある。
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