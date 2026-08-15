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インテル・マイアミのギジェルモ・オヨス監督、ナッシュビル戦を前にリオネル・メッシの状況を明かす
メッシの復帰時期は依然として不透明
ホヨス監督は、土曜日に行われるナッシュビルとの重要なMLSの一戦でメッシが出場可能かどうかについて明言しなかった。インテル・マイアミの指揮官は金曜日のチーム練習後、報道陣に対応した。
メッシは最近、インテル・マイアミがクラブ・レオンに敗れて敗退したリーグスカップの一戦で後半に出場していた。その出場は、父ホルヘの悲劇的な死去を受けてロサリオから戻ってきてからわずか数日後のことだった。クラブは主将のトップチームでのプレー復帰を段階的に慎重に進めている。インテル・マイアミは、このスーパースターに必要な時間を与えることで、家族とともに悲しみに向き合えるようにする考えだ。
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ホヨスが冷静さと平和を呼びかける
メッシの即時復帰が可能かどうかについて問われると、オジョス監督は、この状況には最大限の慎重さで対処しなければならないと強調した。指揮官は、最近の喪失がこの伝説的FWに大きな精神的負担を与えていることを認めた。
「レオの状況は、少しずつ進展していく必要があると思う。そこには大きな痛みがあるからだ」と、オジョス監督は記者団に語った。「これは一日や二日で起こることではない。だからこそ、沈黙と冷静さ、そして平穏こそが最善であり、彼自身が自分の時間を見つけることが大切だと思う。
素晴らしい人間性を称賛して
オヨスは続けて、計り知れないサッカーの能力を超えたメッシへの心からの個人的な思いを語った。自身の役割についても、スター選手にプレッシャーをかける指揮官ではなく、支える存在だと強調した。
「彼がここから抜け出せるように、私にとって味方であるその沈黙の中で、私たちは常に彼を支えなければならない」と同氏は付け加えた。「ただ、彼は本当に素晴らしい人間であり、素晴らしい家族を持っている。それははっきりさせておきたい。なぜなら、この世界にああいう人は多くないからだ」
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インテル・マイアミには過密日程が待ち受ける
土曜日にナッシュビルとの厳しい一戦を終えても、マイアミの過密日程に緩む気配はない。クラブは8月19日に敵地でフィラデルフィア・ユニオンと対戦する。
そのアウェー戦の後、マイアミはホームに戻り、8月22日にトロントFC、8月29日にCFモントリオールを迎え撃つ。MLSの順位表、そしてサポーターズ・シールド争いの両面で前進を続けるマイアミにとって、いずれも重要な試合となる。
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