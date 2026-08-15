ホヨス監督は、土曜日に行われるナッシュビルとの重要なMLSの一戦でメッシが出場可能かどうかについて明言しなかった。インテル・マイアミの指揮官は金曜日のチーム練習後、報道陣に対応した。

メッシは最近、インテル・マイアミがクラブ・レオンに敗れて敗退したリーグスカップの一戦で後半に出場していた。その出場は、父ホルヘの悲劇的な死去を受けてロサリオから戻ってきてからわずか数日後のことだった。クラブは主将のトップチームでのプレー復帰を段階的に慎重に進めている。インテル・マイアミは、このスーパースターに必要な時間を与えることで、家族とともに悲しみに向き合えるようにする考えだ。