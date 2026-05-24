インテル・マイアミとアルゼンチン代表のスター、リオネル・メッシの純資産が判明し、史上最高の選手（GOAT）の一人、クリスティアーノ・ロナウドに続き、億万長者の仲間入りを果たした。

メッシはピッチ上の巨人であり、いまや億万長者クラブの一員でもある。 ブルームバーグの分析によると、38歳のメッシは2007年以降、給与とボーナスだけで約7億ドル（5億2100万ポンド）を稼いだ。税金や市場動向、多様な投資・スポンサー収入を考慮したブルームバーグ・ビリオネア指数は、彼の純資産が10億ドルを超えたと見積もる。

これによりインテル・マイアミの主将であるメッシは、2023年にサウジアラビアのアル・ナセルへ移籍して初めて10桁に達したロナウドと並んだ。ロナウドのブランドは派手なマーケティングで構築されたが、メッシは家族や米欧の戦略的パートナーシップによる着実な歩みで富を築いた。