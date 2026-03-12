スーパースターのリオネル・メッシは、キャリア通算900ゴール達成をまだ待つこととなった。38歳のメッシは、ドイツ時間木曜日の夜に行われたCONCACAFチャンピオンズカップの決勝トーナメント1回戦第1戦で、インテル・マイアミ所属としてナッシュビルSCと0-0で引き分けた。
インテル・マイアミとの引き分け：リオネル・メッシ、重要なマイルストーンを逃す
メッシは先週の土曜日、メジャーリーグサッカー（MLS）のDCユナイテッド戦での2対1の勝利で得点を決め、キャリアの新たなマイルストーンにまた一歩近づきました。これは、2023年からマイアミでプレーしているアルゼンチン人選手にとって、マイアミのユニフォームを着て80点目となるゴールでした。
日曜日にリオネル・メッシは900ゴールを達成するだろうか？
FCバルセロナでは、8度のバロンドール受賞者が672ゴールを記録し、さらにパリ・サンジェルマンでは32ゴールを追加しています。
2022 年のワールドカップ優勝者である彼は、アルゼンチン代表として 115 ゴールを記録しています。メッシが 900 ゴールを達成する次のチャンスは、日曜日に開催される MLS リーグのシャーロット戦です。チャンピオンズカップのナッシュビルとの再戦は、今週木曜日に開催されます。
リオネル・メッシ：インテル・マイアミでの成績
ゲーム 91 ゴール 80 アシスト 44
