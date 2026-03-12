Goal.com
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

翻訳者：

インテル・マイアミとの引き分け：リオネル・メッシ、重要なマイルストーンを逃す

リオネル・メッシは、キャリア通算900ゴール達成まであと一歩のところまで来ています。ナッシュビル戦では、まだその目標は達成されませんでした。

スーパースターのリオネル・メッシは、キャリア通算900ゴール達成をまだ待つこととなった。38歳のメッシは、ドイツ時間木曜日の夜に行われたCONCACAFチャンピオンズカップの決勝トーナメント1回戦第1戦で、インテル・マイアミ所属としてナッシュビルSCと0-0で引き分けた。

  • メッシは先週の土曜日、メジャーリーグサッカー（MLS）のDCユナイテッド戦での2対1の勝利で得点を決め、キャリアの新たなマイルストーンにまた一歩近づきました。これは、2023年からマイアミでプレーしているアルゼンチン人選手にとって、マイアミのユニフォームを着て80点目となるゴールでした。

  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    日曜日にリオネル・メッシは900ゴールを達成するだろうか？

    FCバルセロナでは、8度のバロンドール受賞者が672ゴールを記録し、さらにパリ・サンジェルマンでは32ゴールを追加しています。 

    2022 年のワールドカップ優勝者である彼は、アルゼンチン代表として 115 ゴールを記録しています。メッシが 900 ゴールを達成する次のチャンスは、日曜日に開催される MLS リーグのシャーロット戦です。チャンピオンズカップのナッシュビルとの再戦は、今週木曜日に開催されます。

  • リオネル・メッシ：インテル・マイアミでの成績

    ゲーム91
    ゴール80
    アシスト44
