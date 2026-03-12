インテル・マイアミとの引き分け：リオネル・メッシ、重要なマイルストーンを逃す

FCバルセロナでは、8度のバロンドール受賞者が672ゴールを記録し、さらにパリ・サンジェルマンでは32ゴールを追加しています。

2022 年のワールドカップ優勝者である彼は、アルゼンチン代表として 115 ゴールを記録しています。メッシが 900 ゴールを達成する次のチャンスは、日曜日に開催される MLS リーグのシャーロット戦です。チャンピオンズカップのナッシュビルとの再戦は、今週木曜日に開催されます。