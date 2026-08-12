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インテル・マイアミがホルヘ・メッシの悲劇的な死を悼む中、リオネル・メッシの復帰時期は不透明
インテル・マイアミ、ホルヘ・メッシを追悼
インテル・マイアミは、父親の悲劇的な死去を受け、クラブキャプテンのメッシに心からの支援のメッセージを送った。ホルヘは土曜日、アルゼンチン中部の都市ロサリオにある病院で68歳で亡くなった。この痛ましい知らせはメジャーリーグサッカーのクラブ全体に深い衝撃を与えており、選手やスタッフはこの極めて困難な時期にFWを支えている。
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ロッカールームは計り知れない痛みを感じている
インテル・マイアミのギジェルモ・オジョス監督は、この痛ましい知らせがチーム内に計り知れない苦しみをもたらしており、選手たちがこの困難な状況に向き合っていることを認めた。
オジョス監督は、『ESPN』の引用で「レオについては、何が起きたのかを私たちは分かっているし、非常に残念なことであり、大きな苦しみの原因でもある。私たちはその影響を本当に強く感じている」と語った。
「とてもつらいことだ。こういう時には、言葉が見つからないことも多い。これほど困難な経験をすると、立ち直るのは簡単ではない。それでも、これは私たち全員が向き合うものでもある。ある意味では、その痛みがあまりにも強いため、私たちはそこから本当の意味で学ぶことは決してない」
ヌー・スタジアムでの感動的な追悼
クラブはマイアミのNuスタジアムでのキックオフ前、スタジアムのスクリーンにホルヘの名前を大きく映し出し、感動的な黙とうの時間を設けて正式にその功績をたたえた。さらに、インテル・マイアミの選手たちは敬意のしるしとして黒い喪章を着用した。一方、サポーターは不在の主将を後押しするため、10分に旗を掲げてチャントを行い、「Fuerza［頑張れ］レオ」と書かれた胸を打つバナーを掲出した。
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クラブ・レオンのテストに向けて準備中
オジョスは、メッシが最終的にいつインテル・マイアミのチームに再合流するかについて正確な時期を明かさず、クラブはこの伝説的FWが悲しみを乗り越えるために必要とする時間をすべて与えると強調した。インテル・マイアミは今後、再びピッチ上に意識を向け、2026年リーグスカップのグループステージで水曜日にクラブ・レオンと対戦する準備を進めることになる。
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