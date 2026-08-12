インテル・マイアミがホルヘ・メッシの悲劇的な死を悼む中、リオネル・メッシの復帰時期は不透明

インテル・マイアミのギジェルモ・オジョス監督は、この痛ましい知らせがチーム内に計り知れない苦しみをもたらしており、選手たちがこの困難な状況に向き合っていることを認めた。

オジョス監督は、『ESPN』の引用で「レオについては、何が起きたのかを私たちは分かっているし、非常に残念なことであり、大きな苦しみの原因でもある。私たちはその影響を本当に強く感じている」と語った。

「とてもつらいことだ。こういう時には、言葉が見つからないことも多い。これほど困難な経験をすると、立ち直るのは簡単ではない。それでも、これは私たち全員が向き合うものでもある。ある意味では、その痛みがあまりにも強いため、私たちはそこから本当の意味で学ぶことは決してない」