リーグ戦も残り数ヶ月となり、やがて新たなページがめくられる。今年の夏は、6月11日から7月19日までアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップが大きな話題となるだろう。 この大会に出場するセリエAの選手の中には、インテル所属のFWアンジェ＝ヨアン・ボニーも含まれる見込みだ。2003年生まれの彼はパリ郊外のオーベルヴィリエで生まれ、父親の出身地であるフランスとコートジボワールの二重国籍を持っている。 フランス代表のディディエ・デシャン監督は今シーズン、元パルマ所属のボニーを注目していたが、ワールドカップへの招集は検討しておらず、そのためボニーはコートジボワール代表としてアメリカ、カナダ、メキシコへ遠征することを決めた。
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インテル、ボニーがコートジボワール代表としてW杯出場へ。監督が「我々とプレーすることを決めた」と明言
コートジボワール組と監督のコメント
ボニーの決断について、アフリカ代表のエメルス・ファエ監督は次のように確認した。「ボニーは我々とプレーすることを選び、合意に至っている。現在、彼は歯の問題を抱えており、我々は彼が完全にコンディションを回復し、継続的にプレーできるよう、まずはインテルに残留させ、その後我々に合流してもらうことを望んだ」。 コートジボワールはグループEに組み入れられ、初戦は6月14日から15日にかけての深夜1時にエクアドルと対戦する予定だ。その後、6月20日22時にドイツと、6月25日22時にキュラソーと対戦する。
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