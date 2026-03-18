インテル、ボニーがコートジボワール代表としてW杯出場へ。監督が「我々とプレーすることを決めた」と明言

リーグ戦も残り数ヶ月となり、やがて新たなページがめくられる。今年の夏は、6月11日から7月19日までアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップが大きな話題となるだろう。 この大会に出場するセリエAの選手の中には、インテル所属のFWアンジェ＝ヨアン・ボニーも含まれる見込みだ。2003年生まれの彼はパリ郊外のオーベルヴィリエで生まれ、父親の出身地であるフランスとコートジボワールの二重国籍を持っている。 フランス代表のディディエ・デシャン監督は今シーズン、元パルマ所属のボニーを注目していたが、ワールドカップへの招集は検討しておらず、そのためボニーはコートジボワール代表としてアメリカ、カナダ、メキシコへ遠征することを決めた。



