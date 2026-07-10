インテル移籍市場について、元ネラッツーロのキャプテン、ジェッペ・ベルゴミが『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙に語った。
翻訳者：
インテル、ベルゴミ氏：「ハライリはハキミやパレストラのようだ。チームは長年、こんな選手を探していた。ルクミはチャロバより上。スクデット？ ミランとローマに注意だ」
カライリはイタリア戦で見たが、イスラエル代表で最も光っていた。それまで知らなかったが、その試合ですぐに「注目すべき選手だ」と感じた。その後、チャンピオンズリーグのインテル戦やアタランタ戦でも確認した。右サイドにハキミのような選手が戻ってきたようだが、カライリはパレストラを思わせるタイプでもある。 フィジカルはダンフリーズに及ばないが、攻撃性は上だ。スピードがあり1対1に強いため、チブならより攻撃的な役割を任せられる。インテルは長年こうした選手を探していた。私は彼がとても気に入っている。もちろんゴールやアシストは少ないが、ダンフリーズと比べたとき、パレストラにも同じことを言っていた。 だがインテルの3-5-2なら、サン＝ジロワーズ時代より決定的な役割を担えるはずだ。パレストラについては？インテルは獲得に全力投球したが叶わず、すぐに方向転換して、今度はスピードもテクニックもパレストラに似た有望な若手を手に入れた」。
「現在、守備陣に何かが欠けている。バックラインでは多くの選手を失った。アチェルビ、デ・フライ、ダルミアンがいないため、そのポジションを補強しなければならない。チャロバは適任かもしれないが、インテルにぴったりだと思うもう一人の選手はルクミだ。 彼はイタリアのリーグをよく知り、センターバックとサイドバックをこなせる。チャロバも良いが、私が選ぶならすでにセリエAを経験している選手だ。インテルには重心を前へ移せるDFが必要で、高い位置での守備を維持しなければならない」。
「スクデット？まだ早いですが、ここ数年、インテルがシーズンを台無しにしたことはない。だから、今年もインテルが優勝候補だ。ほかにも気になるチームがある。ミランは有力選手に多額投資をしている。アモリムが『勝つためにここにいる』と言ったのも好印象だ。 ようやくですね。ここ数年は4位争いが目標のようでしたから。ローマの補強も気になります。ガスペリーニ監督なら上位を狙えるでしょう」。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。