「現在、守備陣に何かが欠けている。バックラインでは多くの選手を失った。アチェルビ、デ・フライ、ダルミアンがいないため、そのポジションを補強しなければならない。チャロバは適任かもしれないが、インテルにぴったりだと思うもう一人の選手はルクミだ。 彼はイタリアのリーグをよく知り、センターバックとサイドバックをこなせる。チャロバも良いが、私が選ぶならすでにセリエAを経験している選手だ。インテルには重心を前へ移せるDFが必要で、高い位置での守備を維持しなければならない」。





「スクデット？まだ早いですが、ここ数年、インテルがシーズンを台無しにしたことはない。だから、今年もインテルが優勝候補だ。ほかにも気になるチームがある。ミランは有力選手に多額投資をしている。アモリムが『勝つためにここにいる』と言ったのも好印象だ。 ようやくですね。ここ数年は4位争いが目標のようでしたから。ローマの補強も気になります。ガスペリーニ監督なら上位を狙えるでしょう」。