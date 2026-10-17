インテル、フローレスを見たか？ ボカ・ジュニアーズの若き逸材がタジェレス戦で驚異的なゴールを決める

タジェレス戦で決めたゴールは、フローレスにとってクラウスーラでの4得点目となった。しかし、そのゴールがいずれも見事で勝負を決めるものだったとしても、それだけではフローレスのすべては語れない。パレデスの秘蔵っ子である19歳は、間違いなくアルゼンチンサッカー界で最も輝く才能だ。フローレスを追うスカウトのリストは実に長く、その中には特に強い関心を寄せるインテルのスカウトもいる。2000万ドルの契約解除条項を行使すれば、フローレスをすぐに獲得できる。多くのクラブにとっては、お買い得だ……