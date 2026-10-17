レオネル・フロレスがアルゼンチンサッカー界の新たなスターとなっている。2007年生まれのフロレスは、ボカ・ジュニアーズのユニフォームをまとい、目を奪うドリブルや相手の股を抜くプレー、勝負を決めるゴールを披露している。昨夜のタジェレス戦で決めた美しいゴールもその一つで、ボカ・ジュニアーズに抗議の中での勝利をもたらした。ボカ・ジュニアーズ。左の攻撃的サイドプレーヤーは、まず相手2人をかわすと、足を大きく振り、難しい軌道を描くカーブシュートをファーポストへ決めた。
Getty Images Sport
翻訳者：
インテル、フローレスを見たか？ ボカ・ジュニアーズの若き逸材がタジェレス戦で驚異的なゴールを決める
インテルが注視
タジェレス戦で決めたゴールは、フローレスにとってクラウスーラでの4得点目となった。しかし、そのゴールがいずれも見事で勝負を決めるものだったとしても、それだけではフローレスのすべては語れない。パレデスの秘蔵っ子である19歳は、間違いなくアルゼンチンサッカー界で最も輝く才能だ。フローレスを追うスカウトのリストは実に長く、その中には特に強い関心を寄せるインテルのスカウトもいる。2000万ドルの契約解除条項を行使すれば、フローレスをすぐに獲得できる。多くのクラブにとっては、お買い得だ……
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