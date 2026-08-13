ついに決まった。ダビデ・フラッテージがインテルを離れ、ラツィオへ移籍する。イタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノが伝えたところによると、この数分で交渉はまとまり、中盤のフラッテージは浮き沈みのあった3シーズンを経てインテルに別れを告げ、ローマの下部組織を経た後、今度はビアンコチェレステのユニフォームをまとって首都へ戻ることになる。
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インテル、フラッテージのラツィオ移籍が成立：最終的な金額
契約形態と金額
MFに関する合意がまとまり、書類のやり取りが始まった。 レンタル料は100万ユーロ、買い取りオプションは1400万ユーロ。買い取り義務は出場試合数とラツィオのリーグ順位に連動している。さらに将来の再売却時に50％が設定されることも確認された。
再出発と後任候補
インテルとラツィオはここ数日でこのオペレーションを進め、契約形態と金額を検討した末に握手に至った。あとはメディカルチェックと正式発表を待つのみで、形式的かつ最終的な決着となる。契約形態と金額は、一定の条件が満たされた場合に発動する買い取り義務付きのローン移籍だ。インテルは将来の再売却時の50％を維持する。フラッテージの後釜として選ばれたのはカーティス・ジョーンズで、インテルは1月にも獲得を試みており、リヴァプールは3500万ユーロと評価している。
メディカルチェック
メディカルチェックは明日、ローマでラツィオと実施予定。フラッテージはインテルで15ゴールを記録した後、再び主役として先発に返り咲き、イタリア代表に再合流することになる。
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