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frattesi lazio cmgetty

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インテル、フラッテージのラツィオ移籍が成立：最終的な金額

移籍情報
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ラツィオ

このMFはインテルを離れ、ガットゥーゾの下へ移籍する。契約形態は、一定の条件下で義務化され得る買い取り権付きのレンタル移籍となる。

ついに決まった。ダビデ・フラッテージがインテルを離れ、ラツィオへ移籍する。イタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノが伝えたところによると、この数分で交渉はまとまり、中盤のフラッテージは浮き沈みのあった3シーズンを経てインテルに別れを告げ、ローマの下部組織を経た後、今度はビアンコチェレステのユニフォームをまとって首都へ戻ることになる。





  • 契約形態と金額

    MFに関する合意がまとまり、書類のやり取りが始まった。 レンタル料は100万ユーロ、買い取りオプションは1400万ユーロ。買い取り義務は出場試合数とラツィオのリーグ順位に連動している。さらに将来の再売却時に50％が設定されることも確認された。

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  • 再出発と後任候補

    インテルとラツィオはここ数日でこのオペレーションを進め、契約形態と金額を検討した末に握手に至った。あとはメディカルチェックと正式発表を待つのみで、形式的かつ最終的な決着となる。契約形態と金額は、一定の条件が満たされた場合に発動する買い取り義務付きのローン移籍だ。インテルは将来の再売却時の50％を維持する。フラッテージの後釜として選ばれたのはカーティス・ジョーンズで、インテルは1月にも獲得を試みており、リヴァプールは3500万ユーロと評価している。



  • メディカルチェック

    メディカルチェックは明日、ローマでラツィオと実施予定。フラッテージはインテルで15ゴールを記録した後、再び主役として先発に返り咲き、イタリア代表に再合流することになる。

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