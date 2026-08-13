インテル、フラッテージのラツィオ移籍が成立：最終的な金額

インテルとラツィオはここ数日でこのオペレーションを進め、契約形態と金額を検討した末に握手に至った。あとはメディカルチェックと正式発表を待つのみで、形式的かつ最終的な決着となる。契約形態と金額は、一定の条件が満たされた場合に発動する買い取り義務付きのローン移籍だ。インテルは将来の再売却時の50％を維持する。フラッテージの後釜として選ばれたのはカーティス・ジョーンズで、インテルは1月にも獲得を試みており、リヴァプールは3500万ユーロと評価している。







