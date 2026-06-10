インテルはマルコ・パレストラ獲得へアタランタへの働きかけを継続。アタランタの要求額は依然5500万ユーロで、ボーナス含め4500万ユーロのインテル初オファーを大きく上回る。 7月に契約解除条項が発動されデンゼル・ダムフリーズがレアル・マドリードへ移籍したため、右サイドバックにはパレストラであれ他選手であれ新戦力が不可欠だ。
Getty Images
翻訳者：
インテル、フラッテシはユヴェントスを最優先：ナポリも関心を示し、ノッティンガム・フォレストも再び名乗りを上げる
フラッテージ対ユヴェントス
トレードによる解決策が浮上している。アルフレド・ペドゥッラ氏によると、インテルで長期にわたりベンチを温めたダヴィデ・フラッテシは再起を強く希望しており、サッスオーロのMFが最も望む移籍先はユヴェントスだという。
アッレグリ監督率いるナポリも興味を示しており、同監督はミラン時代にも獲得を望んだが、インテルはフォファナとのトレードを拒否した。
ノッティンガム・フォレストも再浮上。同クラブは昨冬も獲得を狙い、インテルはダン・ンドエ（元ボローニャ）との交換を要求していた。
一方、ユベントスはアンドレア・カンビアソを絡めた取引も検討している。
カンビアソ - インテル
ペドゥッラはYouTubeチャンネルで「インテルがアタランタの提示額を受け入れるか、まずは見極める必要がある。カンビアソは右サイドもこなせ、インテルも高く評価している」と語った。ただし、これはネラッズーリのプランA次第で、その間にカンビアソやフラッテージの代替案が出る可能性もある。 確実なのは、2人とも現所属を離れること。1人は出場機会の少なさ、もう1人は戦術的な不一致とCL出場逃しによる資金確保が理由だ。