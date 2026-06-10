トレードによる解決策が浮上している。アルフレド・ペドゥッラ氏によると、インテルで長期にわたりベンチを温めたダヴィデ・フラッテシは再起を強く希望しており、サッスオーロのMFが最も望む移籍先はユヴェントスだという。





アッレグリ監督率いるナポリも興味を示しており、同監督はミラン時代にも獲得を望んだが、インテルはフォファナとのトレードを拒否した。

ノッティンガム・フォレストも再浮上。同クラブは昨冬も獲得を狙い、インテルはダン・ンドエ（元ボローニャ）との交換を要求していた。





一方、ユベントスはアンドレア・カンビアソを絡めた取引も検討している。