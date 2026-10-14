あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
benjamin pavard inter grafica cmGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル、ブロゾヴィッチからディ・グレゴリオ、さらにはパヴァールまで：再売却とボーナスによる計上収入

インテル
マルセロ・ブロゾヴィッチ
ミケーレ・ディ・グレゴリオ
バンジャマン・パヴァール
移籍情報
ユヴェントス

決算書の詳細から、ミラノを離れた選手たちについて受け取った正式な金額が明らかになった。

インテルは先日、売上高がクラブ史上2番目の規模となった決算を発表した。クラブは5億ユーロ超の売上高を計上し、純資産は再びプラスに転じた。何より、収入が過去最高を記録した。

この数字を一部押し上げたのは、ボーナスや再売却による収入など、予想した人が少なかったであろう項目だ。

  • さらに900万

    FcInter1908が報じたところによると、インテルの決算書から、2025-26シーズンのチームに所属していない選手の契約上のボーナスや、すでに長らくチームを離れている選手を含む一部選手の将来的な再売却に関する項目を通じて、約900万ユーロを得ていたことが明らかになった。 正確な金額は889万7000ユーロだ。

  • アグメからディ・グレゴリオまで

    将来の再売却時に移籍金の一定割合を受け取る、いわゆるセルオン・フィーによってインテルに収入をもたらした選手は、アグメ、ヴァギアニディス、そしてユヴェントスからボーンマスへ移籍したミケーレ・ディ・グレゴリオまでいる。

  • ブロゾヴィッチとパヴァール

    ボーナスに関しては、対照的な状況にある2人の選手の名前が目を引く。一方はミラノを離れてすでに3年が経ち、もう一方はクリスティアン・キヴ監督の率いるチームに復帰した。マルセロ・ブロゾヴィッチはリーグ優勝ボーナスによってインテルに収入をもたらし、バンジャマン・パヴァールはマルセイユでの残留ボーナスによってインテルに収入をもたらした。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
CEL

CEL

UEFAヨーロッパリーグ

2026年10月15日

JUV

JUV

BOL

BOL

セリエ A

2026年10月17日

INT

INT