インテルは先日、売上高がクラブ史上2番目の規模となった決算を発表した。クラブは5億ユーロ超の売上高を計上し、純資産は再びプラスに転じた。何より、収入が過去最高を記録した。
この数字を一部押し上げたのは、ボーナスや再売却による収入など、予想した人が少なかったであろう項目だ。
インテルは先日、売上高がクラブ史上2番目の規模となった決算を発表した。クラブは5億ユーロ超の売上高を計上し、純資産は再びプラスに転じた。何より、収入が過去最高を記録した。
この数字を一部押し上げたのは、ボーナスや再売却による収入など、予想した人が少なかったであろう項目だ。
FcInter1908が報じたところによると、インテルの決算書から、2025-26シーズンのチームに所属していない選手の契約上のボーナスや、すでに長らくチームを離れている選手を含む一部選手の将来的な再売却に関する項目を通じて、約900万ユーロを得ていたことが明らかになった。 正確な金額は889万7000ユーロだ。
将来の再売却時に移籍金の一定割合を受け取る、いわゆるセルオン・フィーによってインテルに収入をもたらした選手は、アグメ、ヴァギアニディス、そしてユヴェントスからボーンマスへ移籍したミケーレ・ディ・グレゴリオまでいる。
ボーナスに関しては、対照的な状況にある2人の選手の名前が目を引く。一方はミラノを離れてすでに3年が経ち、もう一方はクリスティアン・キヴ監督の率いるチームに復帰した。マルセロ・ブロゾヴィッチはリーグ優勝ボーナスによってインテルに収入をもたらし、バンジャマン・パヴァールはマルセイユでの残留ボーナスによってインテルに収入をもたらした。
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