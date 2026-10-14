インテルは先日、売上高がクラブ史上2番目の規模となった決算を発表した。クラブは5億ユーロ超の売上高を計上し、純資産は再びプラスに転じた。何より、収入が過去最高を記録した。

この数字を一部押し上げたのは、ボーナスや再売却による収入など、予想した人が少なかったであろう項目だ。