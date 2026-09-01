インテル、ピオ・エスポジトが契約延長へ。2031年までで合意、新年俸はこれだ

このニュースは数週間前からささやかれていたが、ついに正式サインの時が訪れたようだ。ピオ・エスポジトとインテルは、その結びつきをさらに強める準備が整っており、クラブは以前から確保していた合意を正式に文書化しようとしている。





実際、2005年生まれの若きFWは2031年までの契約延長にサインする見通しで、2030年に満了予定の現行契約をさらに1シーズン延ばすことになる。 形式的な手続きではあるが、何よりもインテルからの重要なメッセージでもある。クラブはカステッランマーレ・ディ・スタービア出身のセンターフォワードに強い期待を寄せており、ここ数カ月で遂げた成長の歩みを金銭面でも評価する考えだ。





新契約には、給与の見直しも含まれる見込みだ。 エスポジトの年俸は300万ユーロ前後になるとみられている。 これほど若い選手にとっては大きな金額であり、このイタリア代表の才能がクラブの今後の計画において中心的な存在であることを示している。





インテルにとって、これは明確な選択だ。エスポジトをしっかり確保し、そのパフォーマンスと成長によって移籍市場でますます大きな関心を集めるのを避ける狙いがある。 一方のエスポジトは、自らの居場所と評価を勝ち取ったという自覚とともに、インテルでの歩みを続ける準備を進めている。