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Goal.com
ライブ
Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

インテル、ピオ・エスポジトが契約延長へ。2031年までで合意、新年俸はこれだ

インテル
移籍情報
フランチェスコ・ピオ・エスポージト

インテルが2005年生まれの選手を新契約で引き留める

このニュースは数週間前からささやかれていたが、ついに正式サインの時が訪れたようだ。ピオ・エスポジトとインテルは、その結びつきをさらに強める準備が整っており、クラブは以前から確保していた合意を正式に文書化しようとしている。


実際、2005年生まれの若きFWは2031年までの契約延長にサインする見通しで、2030年に満了予定の現行契約をさらに1シーズン延ばすことになる。 形式的な手続きではあるが、何よりもインテルからの重要なメッセージでもある。クラブはカステッランマーレ・ディ・スタービア出身のセンターフォワードに強い期待を寄せており、ここ数カ月で遂げた成長の歩みを金銭面でも評価する考えだ。


新契約には、給与の見直しも含まれる見込みだ。 エスポジトの年俸は300万ユーロ前後になるとみられている。 これほど若い選手にとっては大きな金額であり、このイタリア代表の才能がクラブの今後の計画において中心的な存在であることを示している。


インテルにとって、これは明確な選択だ。エスポジトをしっかり確保し、そのパフォーマンスと成長によって移籍市場でますます大きな関心を集めるのを避ける狙いがある。 一方のエスポジトは、自らの居場所と評価を勝ち取ったという自覚とともに、インテルでの歩みを続ける準備を進めている。

  • 数字


    数字はすでに重要な物語を語っている。インテルのユニフォームを着て、ピオ・エスポジトはここまで52試合に出場し12得点を記録。一方、スペツィアでは79試合に出場し、22ゴールを挙げている。ミラノを離れた場所でも積み重ねてきた経験が、出場時間と責任、そして何より継続性を手にすることにつながった。


    さらにイタリア代表でも、このセンターフォワードは存在感を示してきた。イタリア代表では9試合出場5得点。こうした数字は着実な成長を裏付けるものであり、若きアタッカーの将来への期待をさらに高めている。


    そして今、次のステップは目前に迫っている。契約、2031年までの更新、そして新たな年俸だ。 インテルはピオ・エスポジトをしっかりと引き留め、未来に向けたプロジェクトに新たなピースを加えた。


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