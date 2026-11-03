インテルは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ第4節、フェイエノールト戦の前半を、ヤン・ビセックとピオ・エスポジトのゴールで2-0とリードして終えた。

いずれも狙って奪ったゴールで、その後にはそれぞれ特徴的なゴールパフォーマンスが続いた。イタリア人FWのものには怒りと喜びが入り交じり、ドイツ人DFのものはとりわけ抗議の色が濃かった。ビセックにとっては、キャリア初のチャンピオンズリーグでのゴールだった。