インテルは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ第4節、フェイエノールト戦の前半を、ヤン・ビセックとピオ・エスポジトのゴールで2-0とリードして終えた。
いずれも狙って奪ったゴールで、その後にはそれぞれ特徴的なゴールパフォーマンスが続いた。イタリア人FWのものには怒りと喜びが入り交じり、ドイツ人DFのものはとりわけ抗議の色が濃かった。ビセックにとっては、キャリア初のチャンピオンズリーグでのゴールだった。
インテルは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ第4節、フェイエノールト戦の前半を、ヤン・ビセックとピオ・エスポジトのゴールで2-0とリードして終えた。
いずれも狙って奪ったゴールで、その後にはそれぞれ特徴的なゴールパフォーマンスが続いた。イタリア人FWのものには怒りと喜びが入り交じり、ドイツ人DFのものはとりわけ抗議の色が濃かった。ビセックにとっては、キャリア初のチャンピオンズリーグでのゴールだった。
ビセックのゴールは、まさに本人のプレーから生まれ、実を結んだ。攻撃の始まりにヴァレンテと競り合ったのはビセックだ。ヴァレンテは空中戦に敗れ、ピオ・エスポジトがボールを回収。その後、攻撃が展開し、ビセックがペナルティーエリア際でパスを受けた。
そこから見事なゴールが生まれる。ピッチ中央方向へボールをコントロールすると、左足でカーブをかけたシュートを放ち、ボールはファーサイドのゴール隅へ。一流のウイングを思わせるシュートを、しかも利き足ではない足で決めた。
だが、その後には物議を醸すゴールパフォーマンスを見せた。カメラに向かって走り寄り、口元に何度も指を当てて「みんな黙れ」と言わんばかりのしぐさ。ミランとのダービーで敗れた後、このチームとロッカールームに向けられた批判を明らかに意識したものだったのだろうか？
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