インテルは、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ第4節、フェイエノールト戦の前半を、ヤン・ビセックとピオ・エスポジトのゴールによる2-0のリードで終えた。
いずれも狙って決めたゴールで、その後にはそれぞれ印象的なゴールパフォーマンスが続いた。イタリア人FWのパフォーマンスには怒りと喜びが入り交じり、チャンピオンズリーグでキャリア初ゴールを挙げたドイツ人DFのものは、特に挑発的だった。
インテルは、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ第4節、フェイエノールト戦の前半を、ヤン・ビセックとピオ・エスポジトのゴールによる2-0のリードで終えた。
いずれも狙って決めたゴールで、その後にはそれぞれ印象的なゴールパフォーマンスが続いた。イタリア人FWのパフォーマンスには怒りと喜びが入り交じり、チャンピオンズリーグでキャリア初ゴールを挙げたドイツ人DFのものは、特に挑発的だった。
ビセックのゴールは、まさに本人のプレーから生まれ、本人が決め切ったものだ。攻撃の起点では、ビセックがヴァレンテと競り合う。ヴァレンテが空中戦に敗れたことで、ピオ・エスポジトがボールを回収した。その後、攻撃が展開し、ビセック自身がペナルティーエリア手前でパスを受けた。
そこから生まれたのが見事なゴールだ。ピッチ中央へ向かうトラップから左足でカーブをかけ、シュートをファーサイドのゴール隅に突き刺した。一流のウイングさながらの一撃を、しかも利き足ではない足で決めてみせた。
しかし、その後のセレブレーションは批判への反発を示すものだった。カメラに向かって走り寄り、「みんな黙れ」と言わんばかりに、何度も口元に指を当てた。ミランとのダービーに敗れた後、このチームとロッカールームに向けられた批判を明らかに意識したものだったのだろうか？
試合後、スカイ・スポーツの取材に応じたビセックは、シンプルな言葉で論争をいくらか鎮めた。
「僕らは適切な答えを出した。ゴールパフォーマンス？ 思いついたことをやっただけで、準備していたわけじゃない。ゴールを決めてチームを助けるのはいつだってうれしい。僕らは敗戦後に立ち直った。サッカーとはそういうもの。決して負けてはいけないが、負けることもある。今日はいいプレーができた。試合に負ければ、僕らは世界で一番弱いチームになる。でも、他人が何を言おうと気にしない。僕らは団結し、正しい道を進んでいる。学び、改善すべきことはたくさんあるが、僕らは非常に強いチームだ
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