試合後、スカイ・スポーツの取材に応じたビセックは、シンプルな言葉で論争をいくらか鎮めた。

「僕らは適切な答えを出した。ゴールパフォーマンス？ 思いついたことをやっただけで、準備していたわけじゃない。ゴールを決めてチームを助けるのはいつだってうれしい。僕らは敗戦後に立ち直った。サッカーとはそういうもの。決して負けてはいけないが、負けることもある。今日はいいプレーができた。試合に負ければ、僕らは世界で一番弱いチームになる。でも、他人が何を言おうと気にしない。僕らは団結し、正しい道を進んでいる。学び、改善すべきことはたくさんあるが、僕らは非常に強いチームだ