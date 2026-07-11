インテル加入のアンアン・ハライリに問題発生。ユニオン・サン・ジロワーズから2500万ユーロ＋ボーナスで獲得した新ウイングの正式発表は、現時点ではできない見込みだ。『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、CONI（イタリアスポーツ評議会）がメディカルチェック後に追加検査を要求。週明け月曜日か火曜日に実施される予定だ。
翻訳者：
インテル、ハリリ選手のメディカルチェック：CONIから追加検査を要請され、登録が一時停止
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現時点では発表はない。2004年生まれのイスラエル人選手は、昨日ミラノでセリエA移籍に必要なスポーツ適性検査を受けたが、CONI（イタリアオリンピック委員会）のスポーツ医学研究所が追加検査を要請したため、登録はできない。
インテルは、CONIが必要と判断した詳細検査の結果を見守る。検査が終了し、出場停止が一時的かどうか判明してから、年間220万ユーロの5年契約を結んだハリライの去就が決定される。
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