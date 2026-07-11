インテル、ハリリ選手のメディカルチェック：CONIから追加検査を要請され、登録が一時停止

インテル加入のアンアン・ハライリに問題発生。ユニオン・サン・ジロワーズから2500万ユーロ＋ボーナスで獲得した新ウイングの正式発表は、現時点ではできない見込みだ。『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、CONI（イタリアスポーツ評議会）がメディカルチェック後に追加検査を要求。週明け月曜日か火曜日に実施される予定だ。



