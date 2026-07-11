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インテル、ハリリ選手のメディカルチェック：CONIから追加検査を要請され、登録が一時停止

インテル

月曜日から火曜日にかけて新たな特定検査を実施する予定であるため、それまでは彼を登録できない。

インテル加入のアンアン・ハライリに問題発生。ユニオン・サン・ジロワーズから2500万ユーロ＋ボーナスで獲得した新ウイングの正式発表は、現時点ではできない見込みだ『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、CONI（イタリアスポーツ評議会）がメディカルチェック後に追加検査を要求。週明け月曜日か火曜日に実施される予定だ。


  • 詳細な説明をお願いします

    現時点では発表はない。2004年生まれのイスラエル人選手は、昨日ミラノでセリエA移籍に必要なスポーツ適性検査を受けたが、CONI（イタリアオリンピック委員会）のスポーツ医学研究所が追加検査を要請したため、登録はできない。

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  • インテルは、CONIが必要と判断した詳細検査の結果を見守る。検査が終了し、出場停止が一時的かどうか判明してから、年間220万ユーロの5年契約を結んだハリライの去就が決定される

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