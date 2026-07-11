インテル加入のアナン・ハライリに問題が発生した。ユニオン・サン・ジロワーズから2500万ユーロ＋ボーナスで獲得した新ウイングの正式発表は、現時点ではできない見込みだ。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、CONI（イタリアオリンピック委員会）がメディカルチェック後に追加検査を要求。検査は月曜日か火曜日に行われる予定だ。



