インテル加入のアナン・ハライリに問題が発生した。ユニオン・サン・ジロワーズから2500万ユーロ＋ボーナスで獲得した新ウイングの正式発表は、現時点ではできない見込みだ。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、CONI（イタリアオリンピック委員会）がメディカルチェック後に追加検査を要求。検査は月曜日か火曜日に行われる予定だ。
翻訳者：
インテル、ハリリのメディカルチェック：CONIが追加検査を要請。登録停止で移籍は不透明。
詳細な説明をお願いします
現時点では発表はない。イスラエル人選手の登録がまだできないためだ。2004年生まれの同選手は昨日、セリエA移籍に向けたスポーツ適性検査をミラノで受けたが、CONI（イタリアオリンピック委員会）のスポーツ医学研究所から追加検査を要請された。
インテルは待機中
インテルは、CONIが必要と判断した詳細検査の結果を見守る。検査が終了し、出場停止が一時的かどうか明確になってから、年間220万ユーロの5年契約を結んだハリライの去就が決定される。
これからどうなるのか
追加の健康診断は競技適性を確認するものであり、インテル医療スタッフの評価とは無関係だ。そのため、インテルはCONIの判断を待つしかなく、移籍の成否はそれに左右される。
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