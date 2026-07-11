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インテル、ハリリのメディカルチェック：CONIが追加検査を要請。登録停止で移籍は不透明。

インテル

月曜日から火曜日にかけて新たな特定検査を実施する予定であるため、それまでは彼を登録できない。

インテル加入のアナン・ハライリに問題が発生した。ユニオン・サン・ジロワーズから2500万ユーロ＋ボーナスで獲得した新ウイングの正式発表は、現時点ではできない見込みだ『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、CONI（イタリアオリンピック委員会）がメディカルチェック後に追加検査を要求。検査は月曜日か火曜日に行われる予定だ。


  • 詳細な説明をお願いします

    現時点では発表はない。イスラエル人選手の登録がまだできないためだ。2004年生まれの同選手は昨日、セリエA移籍に向けたスポーツ適性検査をミラノで受けたが、CONI（イタリアオリンピック委員会）のスポーツ医学研究所から追加検査を要請された。

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  • インテルは待機中

    インテルは、CONIが必要と判断した詳細検査の結果を見守る。検査が終了し、出場停止が一時的かどうか明確になってから、年間220万ユーロの5年契約を結んだハリライの去就が決定される

  • これからどうなるのか

    追加の健康診断は競技適性を確認するものであり、インテル医療スタッフの評価とは無関係だ。そのため、インテルはCONIの判断を待つしかなく、移籍の成否はそれに左右される。

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