アナン・ハライリのインテル移籍交渉が破談となり、本人がユニオン・サン＝ジロワーズに残留することが決まった。
キャンプ開始時の会見でマロッタ会長は、選手とクラブとの合意はあったものの、CONIの検診で心臓に問題が見つかり移籍が白紙になったと説明した。これによりイスラエル人選手はベルギーに残留し、チブ監督は代役を探すことになる。
アナン・ハライリのインテル移籍交渉が破談となり、本人がユニオン・サン＝ジロワーズに残留することが決まった。
キャンプ開始時の会見でマロッタ会長は、選手とクラブとの合意はあったものの、CONIの検診で心臓に問題が見つかり移籍が白紙になったと説明した。これによりイスラエル人選手はベルギーに残留し、チブ監督は代役を探すことになる。
マロッタのコメントから数分後、このウイング選手もSNSで移籍断念（競技適格性未達）について語った。
「自分が嫌っていることが実は自分のためになることもあるし、好きなことが実は自分のためにならないこともある。神に栄光あれ」
2004年生まれの彼が直面する困難を映すように、友人であるミュージシャン、エイヤド・タヌースの投稿を本人がリポストした（FCInter1908報道）。
カライリの友人・音楽家のアイヤド・タヌースは「邪眼なんて信じていなかったが、今回のことで信じるようになった。 君は単なる友人ではなく、我々の兄弟であり真のチャンピオンだ。兄弟よ、アナン……君はどんな風にも揺らぐことのない山のような存在だ。神が君に力を与え、守ってくださいますように。これからもずっと、私たちを誇りに思わせてくれることを願う。今はこの出来事を憎んでいるかもしれないが、それはかえって君にとって良いこととなるだろう」。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。