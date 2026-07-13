マロッタのコメントから数分後、このウイング選手もSNSで移籍断念（競技適格性未達）について語った。





「自分が嫌っていることが実は自分のためになることもあるし、好きなことが実は自分のためにならないこともある。神に栄光あれ」





2004年生まれの彼が直面する困難を映すように、友人であるミュージシャン、エイヤド・タヌースの投稿を本人がリポストした（FCInter1908報道）。





カライリの友人・音楽家のアイヤド・タヌースは「邪眼なんて信じていなかったが、今回のことで信じるようになった。 君は単なる友人ではなく、我々の兄弟であり真のチャンピオンだ。兄弟よ、アナン……君はどんな風にも揺らぐことのない山のような存在だ。神が君に力を与え、守ってくださいますように。これからもずっと、私たちを誇りに思わせてくれることを願う。今はこの出来事を憎んでいるかもしれないが、それはかえって君にとって良いこととなるだろう」。