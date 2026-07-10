アナン・ハライリがインテルに加入する。彼はユニオン・サン＝ジロワーズから移籍し、レアル・マドリードへ移ったデンゼル・ダムフリーズの後任としてネラッズーリに合流する。 この2004年生まれのイスラエル人選手には5年契約で年俸180万ユーロ、移籍金は2500万ユーロが支払われる。父マジディ・ハライリ氏が交渉について複数のメディアに語った。以下はイスラエルの日刊紙『ハアレツ』へのコメントである。
翻訳者：
インテル、ハリライの父：「彼の夢はリヴァプールだ。バルセロナからオファーがあっても、彼はアンフィールドを選ぶ。ベンチには留まらない。チヴのチームに、そのポジションで彼と同等の選手はいない」
USGが了承し、土曜に契約書へサインしに行く。私は飛行機に乗らず、彼の代理人が同行する。アナンは少し緊張しているが元気だ。自分の価値を示す絶好の機会だ。 まだ夢のようだ。クラブ、移籍金、年齢のすべてがイスラエルサッカー史上で最大規模の移籍だ。22歳でインテルに行けるとは思わなかった」。
パレストラがチェルシーへ移籍した後、アナンはインテルの第一候補だった。クラブは彼の獲得を強く望んだ。アナンは自分の実力を信じており、まだ上を目指している。 彼の夢はリヴァプールだ。バルセロナからオファーがあってもリヴァプールを選ぶだろう。メアッツァより観客は少ないが、彼はアンフィールドでプレーしたい。インテルでの生活は簡単ではない。インテルはヨーロッパ屈指の強豪で、近年チャンピオンズリーグ決勝に2度進出し、世界トップ8に入るチームだ。大きなプレッシャーがかかるが、選手はそれを処理する能力が求められる。私は彼を信じている。私の息子を信じている」。
ラジオ・ハイファは次のように付け加えた。
「感動的です。生まれて初めて涙が溢れました。交渉は難航し、毎日何時間も会議が続きました。破談寸前の時は諦めかけましたが、今ほど幸せな瞬間はありません。 すべては彼が幼い頃から始まった。家庭、学校、人への敬意、善良であること。サッカーの才能も神に選ばれたものだ。父は彼に「働け、働け、働け」と教え、私も「口を出さず、働け」と言い続けてきた。
多くのクラブが獲得を望み、そのたびに金額が上昇しました。 イプスウィッチはインテルより高い3000万ユーロを提示しようとしていた。プレッシャーが最高潮に達したとき、混乱が生じ、アナンも難航させた。彼は「これ以上オファーを出しても無駄だ。僕はインテルでしかプレーしない」と主張した。 インテルは強く彼を求め、信頼を寄せた。監督は電話で「安心しろ、君はここでしかプレーしない」と伝えた。あれほどの移籍金で獲った選手がベンチ要員になるはずがない。あのポジションで彼と争える選手はいない」。
代表は彼の夢だ。W杯に出たいと強く思っており、大舞台に出場できるよう願っている。代表が最優先で、5分でも全力で貢献する。私生活ではとても穏やかだが、ピッチでは闘牛のように激しい。
103FMの番組で、彼は息子のインテル移籍が決まるまでの慌ただしい数時間について語った。
「ここ2、3週間はまるで夢のようで、簡単ではなかった。この少年が何を考えているのか分からない。とても冷静だ。契約が決まって電話すると、彼は寝ていて、『本当？ わあ』としか言わなかった。ニューカッスル、クリスタル・パレス、3000万ユーロを提示したイプスウィッチ、カリアリ、アタランタ、ナポリなど多くのクラブが興味を示した。最初の正式オファーはナポリからだったが、ベルギー側の希望額には及ばなかった。 それまでのクラブ最高額は400万ユーロだったが、今回は750万ユーロを投じて獲得し、クラブ史上最高額となった」。
「私たちは恐ろしい一週間を過ごしました。アナンは練習を数回欠席する寸前まで追い込まれ、交渉も破談寸前でした。クリスティアン・チヴが率先して彼に直接電話をかけ、マイアミから『そのポジションの第一候補だ』と伝えました。インテルが彼に断固として賭けることを決めた決め手となったのは、チャンピオンズリーグでの彼の成績でした。 ベルギーでは安定したパフォーマンスを示した。彼のキャリアでこれが最後の大物移籍ではないと確信している。彼の強さと攻撃性が、彼をここまで導いた資質なのだ」。
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