ラジオ・ハイファは次のように付け加えた。





「感動的です。生まれて初めて涙が溢れました。交渉は難航し、毎日何時間も会議が続きました。破談寸前の時は諦めかけましたが、今ほど幸せな瞬間はありません。 すべては彼が幼い頃から始まった。家庭、学校、人への敬意、善良であること。サッカーの才能も神に選ばれたものだ。父は彼に「働け、働け、働け」と教え、私も「口を出さず、働け」と言い続けてきた。





多くのクラブが獲得を望み、そのたびに金額が上昇しました。 イプスウィッチはインテルより高い3000万ユーロを提示しようとしていた。プレッシャーが最高潮に達したとき、混乱が生じ、アナンも難航させた。彼は「これ以上オファーを出しても無駄だ。僕はインテルでしかプレーしない」と主張した。 インテルは強く彼を求め、信頼を寄せた。監督は電話で「安心しろ、君はここでしかプレーしない」と伝えた。あれほどの移籍金で獲った選手がベンチ要員になるはずがない。あのポジションで彼と争える選手はいない」。





代表は彼の夢だ。W杯に出たいと強く思っており、大舞台に出場できるよう願っている。代表が最優先で、5分でも全力で貢献する。私生活ではとても穏やかだが、ピッチでは闘牛のように激しい。