インテルとマルコ・パレストラの移籍が現実味を帯びてきた。6月18日の会談でインテルとアタランタは、2005年生まれの同選手獲得で大筋合意した。
ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネの首脳陣は、7月中旬の合宿初日からチヴがデンゼル・ダムフリーズの後継者を確保できるよう調整している。ミラノとベルガモの間では活気が高まっており、来週には両クラブ間の最終合意に至る可能性がある。
インテルとマルコ・パレストラの移籍が現実味を帯びてきた。6月18日の会談でインテルとアタランタは、2005年生まれの同選手獲得で大筋合意した。
ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネの首脳陣は、7月中旬の合宿初日からチヴがデンゼル・ダムフリーズの後継者を確保できるよう調整している。ミラノとベルガモの間では活気が高まっており、来週には両クラブ間の最終合意に至る可能性がある。
スカイ・スポーツによると、インテルとアタランタは来週初めに再会談する。 22日（月）から23日（火）にかけて詳細を詰め、早期合意を目指す。選手はプレミアリーグのオファーを断り、一貫してミラノ移籍を優先している。
パレストラは移籍金約5000万ユーロでアタランタからインテルへ移籍する見込みだ。両クラブはボーナスや将来的な再売却時の分配率を調整中。2005年生まれの彼がクリスティアン・チヴの指導下に入る最終合意では、分配率15～20％を明確にする必要がある。
インテルとパレストラはすでに契約条件で合意。このウイングは年俸約200万ユーロの5年契約を結ぶ見込みだ。ネラッズーリにとってこれは大きな投資であり、レアル・マドリードに移籍したダムフリーズの後任として、2005年生まれの若手にクラブが大きな期待を寄せていることを示している。