インテルとマルコ・パレストラの移籍が現実味を帯びてきた。6月18日の会談でインテルとアタランタは、2005年生まれの同選手獲得で大筋合意した。

ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネの首脳陣は、7月中旬の合宿初日からチヴがデンゼル・ダムフリーズの後継者を確保できるよう調整している。ミラノとベルガモの間では活気が高まっており、来週には両クラブ間の最終合意に至る可能性がある。



