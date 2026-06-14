レアル・マドリード移籍が決まったデンゼル・ダムフリーズの後任として、インテルが最も獲得を望むのはアタランタのサイドバック、マルコ・パレストラだ。しかし問題なのは提示額と希望額の開きで、インテルはボーナス含め約4500万ユーロを提示しているのに対し、アタランタはさらに1000万ユーロの上乗せを要求している。
マンチェスター・シティの関心はあるものの、インテルは合意を目指しつつ、保険として代替案も探っている。
レアル・マドリード移籍が決まったデンゼル・ダムフリーズの後任として、インテルが最も獲得を望むのはアタランタのサイドバック、マルコ・パレストラだ。しかし問題なのは提示額と希望額の開きで、インテルはボーナス含め約4500万ユーロを提示しているのに対し、アタランタはさらに1000万ユーロの上乗せを要求している。
マンチェスター・シティの関心はあるものの、インテルは合意を目指しつつ、保険として代替案も探っている。
イタリア紙『イル・ジョルノ』によると、インテルは昨夏に続きダン・ンドエの獲得を検討している。ンドエは1年前にボローニャからノッティンガム・フォレストに移籍したが、セリエAの経験が豊富で即戦力となる。
さらに、インテルはダヴィデ・フラッテシにも関心を寄せ、クラブ間接触を開始。同選手についてもインテルは前向きだという。
インテルと噂される他の2選手はマイケル・カヨデとドドだ。2004年生まれのイタリア人カヨデは現在ブレントフォードに所属。ユヴェントスやナポリも以前興味を示したが具体的な動きはなかった。ドドはダンフリーズ獲得の初期交渉時にインテルのリストに載った。
ただし、最優先ターゲットはパレストラ。この2人は後回しで、インテルはアタランタとの合意を目指している。