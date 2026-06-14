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インテル、パレストラの代役候補ンドエ：カヨデとドドの最新情報

インテル
移籍情報
アタランタ
セリエ A
マルコ・パレストラ
ダン・エンドイェ

このスイス人選手が、インテルで再び話題となっている。

アル・マドリード移籍が決まったデンゼル・ダムフリーズの後任としてインテルが最も獲得を望むのはアタランタのサイドバック、マルコ・パレストラだ。しかし問題なのは提示額と希望額の開きで、インテルはボーナス含め約4500万ユーロを提示しているのに対しアタランタはさらに1000万ユーロの上乗せを要求している

マンチェスター・シティの関心はあるもののインテルは合意を目指しつつ、保険として代替案も探っている。

  • ンドイェが標的に

    イタリア紙『イル・ジョルノ』によるとインテルは昨夏に続きダン・ンドエの獲得を検討している。ンドエは1年前にボローニャからノッティンガム・フォレストに移籍したが、セリエAの経験が豊富で即戦力となる。

    さらに、インテルはダヴィデ・フラッテシにも関心を寄せ、クラブ間接触を開始。同選手についてもインテルは前向きだという。

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  • ドドとカヨデ

    インテルと噂される他の2選手はマイケル・カヨデとドド2004年生まれのイタリア人カヨデは現在ブレントフォードに所属ユヴェントスやナポリも以前興味を示したが具体的な動きはなかった。ドドはダンフリーズ獲得の初期交渉時にインテルのリストに載った

    ただし、最優先ターゲットはパレストラ。この2人は後回しで、インテルはアタランタとの合意を目指している。