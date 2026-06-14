レアル・マドリード移籍が決まったデンゼル・ダムフリーズの後任として、インテルが最も獲得を望むのはアタランタのサイドバック、マルコ・パレストラだ。しかし問題なのは提示額と希望額の開きで、インテルはボーナス含め約4500万ユーロを提示しているのに対し、アタランタはさらに1000万ユーロの上乗せを要求している。

マンチェスター・シティの関心はあるものの、インテルは合意を目指しつつ、保険として代替案も探っている。