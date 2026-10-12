勝利を重ねながら、インテルは進化している。キヴの率いるチームは、かつてローマに所属した指揮官がインザーギから引き継いだチームとは、ますます違った姿になり、そのプレーも変わってきた。インザーギ時代の長いボール保持は、より直接的な縦への攻撃と、相手のビルドアップに対する息つく暇もないプレスへと変わった。サイドでの連係に加え、選手が１対１になる場面も増え、ドリブルで数的優位をつくろうとしている。一方で変わらないのは、インテルの選手たちが絶えず動き回ることだ。ポジションを入れ替え、相手の守備を崩そうと、しばしば予想外の位置に現れる。その考え方を、パルマ戦のディマルコが体現した。





古巣との一戦で、ディマルコは右サイドからクロスを上げ、さらにシュートも放った。３分にはコルヴィにシュートを止められた。23分、そして36分には、左から動き出して反対側の右サイドまで進出した。ゴールやアシストにはつながらなかったが、そのプレーは、キヴが求める、決まったフォーメーションに縛られず、多くの原則に基づく、ますます流動的なサッカーを示している。





この点について問われたインテルの指揮官は、こう説明した。「彼の動きは、相手がどう寄せてくるかによって決まる。味方の誰かが彼のいるサイドでポジションを入れ替えれば、彼は自由に中央へ入れる。時にはストライカー、時にはインサイドハーフになる。今日は右ウイングバックの位置からクロスを上げた。ああして動き回ることを楽しんでいる。ペナルティーエリアに入り、クロスに対してファーサイドで詰める。いつ走り出すべきかを素早く判断できる。私の選手たちは進化している」





つまり、すべてが計算されている一方で、即興にも委ねられている。そんな秩序ある混沌が大きな成果を生み続け、インテルではすでに異なる10人の選手がゴールを挙げている。ただ、その中にディマルコはまだいない。ほんの数カ月前にいくつもの記録を塗り替えた選手だ。彼のゴールは間もなく生まれるかもしれない。それも、ひょっとすると右サイドから。