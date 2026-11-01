このチームの主力選手から、これほど厳しい言葉が出たのは初めてではない。最初に声を上げたのはアレッサンドロ・バストーニだった。チャンピオンズリーグのシャフタール戦を前に、「チャンピオンズリーグの決勝はまだ遠い。地に足をつけよう」と語っていた。その後、キヴも試合前に「しばらくダービーに勝てていないなら、その理由を考えなければならない。もっと地方クラブらしくならなければならない」と口にしていた。
そして今日、発言したのはバレッラだ。ただ、本人も大きく低調なパフォーマンスに終わった後の言葉だけに、自己批判というより不満をぶちまけたように聞こえる。発信の面では、数週間前にグレイソン・ブレーメルが犯したものとよく似たオウンゴールだ。あの発言はユヴェントスに小さな危機をもたらしていた。
キヴへの批判と、チームメイトの姿勢に対する叱責こそが、このチームにとって最も深刻な警鐘だ。何度も試合の入り方を誤ったことでも、追いつけなかった試合があることでもない。問題は、目指す方向で一つになれていないことだ。それは試合後、ルーマニア人指揮官自身が「我々には少しハングリーさが足りない」と語ったことからも明らかだ。
インテルが本当に立て直しを図り、シーズンの流れを変えたいなら、まずはここから始めなければならない。シーズンは決して台無しになったわけではなく、むしろすべての戦いでまだ十分に勝負できる位置にいる。