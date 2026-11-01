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ライブ
Barella InterGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル：バレッラの調子の低下は数字に表れている。だが、より深刻な懸念材料はダービー後の発言だ

インテル
ニコロ・バレッラ
クリスティアン・キヴ
アレッサンドロ・バストーニ

ダービーではピッチ上で最も低調だった。年初から多くのスタッツが低下している。だが、ロッカールームとキヴの判断についての発言も懸念を呼んでいる。

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インテルが1-3で敗れたダービーは、インテルにとって7試合連続で勝利のないダービーとなり、チーム内で大きな議論を呼んでいる。ジュゼッペ・メアッツァでは、インテルの多くの選手が万全のコンディションではなかったという事情はあるものの、多くの選手が厳しい評価を受けた。その中でも、試合後の発言も相まって特に波紋を呼んでいるのがニコロ・バレッラだ。

イタリア人MFはピッチ上で大きなミスを犯し、明らかに調子を落としていることは数字も裏付けている。過去2シーズンと比べての落ち込みに加え、試合後のインタビューでチームメートとクリスティアン・キヴ監督の双方を遠慮なく批判したことも、議論を呼んでいる。

  • ダービーで何というミスだ

    バレッラにとって、このダービーは完全に忘れたい一戦となった。各メディアの採点は平均で4.5に届かず、「精彩を欠いた」「動きが遅い」「ボールを持ちすぎる」といった評価が並んだ。

    ミランの3ゴールすべてで、バレッラらしくないプレーがあった。1点目では歩くように戻り、プリシッチが頭で競り勝ったクロスへの守備の加勢が遅れた。2点目では、ラビオが自分のポジションから動き出したにもかかわらず、脅威にならないかのように通してしまった。そして最後は、守備陣からボールを持ち出そうとして失い、ペナルティーエリア際でファウルを犯すという軽率な判断。そのフリーキックをモレイラにゴールにされた。

  • 数字が減少

    バレッラの主要スタッツは明らかに低下している。昨季と比べて、とりわけ彼のような特長を持つ選手としては落ち込みが目立つ。元カリアリのバレッラは、コンディションが良ければイタリア屈指のMFであり、爆発力とメンタルの両面で最大限の力を発揮できる。

    しかし、すでに調子を落としているように見えた昨季と比べても、今季のバレッラは1試合平均の走行距離こそ同じだが、スプリントの平均は1年前からほぼ半減している（13.7から7.8）。

    その結果、何が起きているのか。1試合平均のタックル数（1.6から1.1）とボール奪取数（4.9から4.3）が減少。相手のゴールにつながったミスは、昨季の0回に対してすでに2回を数える。

    ボール保持時には1試合平均のボールロストが増え（11.9回から12.2回）、キーパスとクロスの精度はわずかに低下。とりわけ、味方へのパスがアシストにつながる可能性を示すxAssistは、6.62から1.74へと急落している。

  • 「姿勢が足りない。このフォーメーションでは……」

    要するに、バレッラは過去2シーズンよりもペースが落ちており、それが攻撃面での脅威の低下につながっている。おそらく、休養を取る試合ももう少し必要だろう。

    しかし、より心配なのは、現時点で最も深刻な問題がフィジカル面だけでなく、メンタル面にもあるように感じられることだ。そう考えると、最大の警鐘となるのは、試合後にSkyとDAZNの取材で語った言葉だ。

    年明けから、我々には正しい姿勢が欠けている。 それは良くないことだ。後半には自分たちの力も示してきたが、すべての試合が同じではない。疲労の代償は払わなければならない。自分たち自身と向き合う必要がある。ここしばらく、ダービーには最善の形で臨めていない。自分たちが最も強いだけでは十分ではないし、最も強くても勝てなかったことはすでにある。 

    おそらく、攻撃陣にベンチから投入できるフレッシュな交代要員がいなかったことが、監督の判断に影響した。我々は何か違うことを試み、もしかすると自分たちの確信を失ったのかもしれない

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  • 「ブレーメルのような発言」は警戒すべき兆候

    このチームの主力選手から、これほど厳しい言葉が出たのは初めてではない。最初に声を上げたのはアレッサンドロ・バストーニだった。チャンピオンズリーグのシャフタール戦を前に、「チャンピオンズリーグの決勝はまだ遠い。地に足をつけよう」と語っていた。その後、キヴも試合前に「しばらくダービーに勝てていないなら、その理由を考えなければならない。もっと地方クラブらしくならなければならない」と口にしていた。

    そして今日、発言したのはバレッラだ。ただ、本人も大きく低調なパフォーマンスに終わった後の言葉だけに、自己批判というより不満をぶちまけたように聞こえる。発信の面では、数週間前にグレイソン・ブレーメルが犯したものとよく似たオウンゴールだ。あの発言はユヴェントスに小さな危機をもたらしていた。

    キヴへの批判と、チームメイトの姿勢に対する叱責こそが、このチームにとって最も深刻な警鐘だ。何度も試合の入り方を誤ったことでも、追いつけなかった試合があることでもない。問題は、目指す方向で一つになれていないことだ。それは試合後、ルーマニア人指揮官自身が「我々には少しハングリーさが足りない」と語ったことからも明らかだ。

    インテルが本当に立て直しを図り、シーズンの流れを変えたいなら、まずはここから始めなければならない。シーズンは決して台無しになったわけではなく、むしろすべての戦いでまだ十分に勝負できる位置にいる。

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