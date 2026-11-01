要するに、バレッラは過去2シーズンよりもペースが落ちており、それが攻撃面での脅威の低下につながっている。おそらく、休養を取る試合ももう少し必要だろう。

しかし、より心配なのは、現時点で最も深刻な問題がフィジカル面だけでなく、メンタル面にもあるように感じられることだ。そう考えると、最大の警鐘となるのは、試合後にSkyとDAZNの取材で語った言葉だ。

「年明けから、我々には正しい姿勢が欠けている。 それは良くないことだ。後半には自分たちの力も示してきたが、すべての試合が同じではない。疲労の代償は払わなければならない。自分たち自身と向き合う必要がある。ここしばらく、ダービーには最善の形で臨めていない。自分たちが最も強いだけでは十分ではないし、最も強くても勝てなかったことはすでにある。

おそらく、攻撃陣にベンチから投入できるフレッシュな交代要員がいなかったことが、監督の判断に影響した。我々は何か違うことを試み、もしかすると自分たちの確信を失ったのかもしれない」