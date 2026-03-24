バルセロナはアレッサンドロ・バストーニ獲得に本腰を入れている。今シーズン、インテルでキャプテンマークを巻いたこともある1999年生まれのイタリア人DFは、今夏に守備陣の刷新を図るカタルーニャのクラブが最優先で狙う選手だ。
ファブリツィオ・ロマーノの報道によると、スペインから流れているすべての噂が事実であることが確認されており、移籍金の額に関する情報も例外ではない。この件の中心人物であるスポーツディレクターのデコは、このセンターバックの獲得を成立させるために精力的に動いている。
バルセロナはアレッサンドロ・バストーニ獲得に本腰を入れている。今シーズン、インテルでキャプテンマークを巻いたこともある1999年生まれのイタリア人DFは、今夏に守備陣の刷新を図るカタルーニャのクラブが最優先で狙う選手だ。
ファブリツィオ・ロマーノの報道によると、スペインから流れているすべての噂が事実であることが確認されており、移籍金の額に関する情報も例外ではない。この件の中心人物であるスポーツディレクターのデコは、このセンターバックの獲得を成立させるために精力的に動いている。
バルセロナは、左利きのセンターバックで、ビルドアップに長け、攻撃的な能力に優れた選手を探している。アレッサンドロ・バストーニは、以前から理想的な補強候補として注目されており、今夏にアラウージョとクリステンセンの両方を失う可能性があり、その穴を埋めるために国際レベルの選手を獲得したいと考えている同クラブのスポーツディレクターが、最も望んでいるタイプの選手だ。
そして、この移籍を成功させるため、ファブリツィオ・ロマーノが報じているように、デコはここ4～5ヶ月の間に何度もミラノを訪れ、選手本人やその周辺関係者、そしてインテルとの直接的な関係において、「地ならし」を進めてきた。
とりわけこの理由から、選手もインテルも、バルセロナからの関心は単なる噂や報道上の憶測ではなく、現実的な関心に基づくものであり、いつ交渉が始まってもおかしくない状況であることを十分に認識している。
インテル側は、かつてのポルトガル人攻撃的MFで現在は幹部を務める同選手に対し、5000万ユーロのオファーでは移籍交渉の扉を開くには不十分であるとの見解を伝えた。また、同クラブのセンターバックを放出する意向があるという確認も得られておらず、ましてやその金額での放出はあり得ない。