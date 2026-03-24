バルセロナはアレッサンドロ・バストーニ獲得に本腰を入れている。今シーズン、インテルでキャプテンマークを巻いたこともある1999年生まれのイタリア人DFは、今夏に守備陣の刷新を図るカタルーニャのクラブが最優先で狙う選手だ。





ファブリツィオ・ロマーノの報道によると、スペインから流れているすべての噂が事実であることが確認されており、移籍金の額に関する情報も例外ではない。この件の中心人物であるスポーツディレクターのデコは、このセンターバックの獲得を成立させるために精力的に動いている。