ダービーでの彼のゴールも、インテルに落ち着きをもたらすことはできなかった。チャンピオンズリーグでインテルが再スタートを切ったロッテルダムでのアウェー戦は、出場停止だった彼はソファから観戦した。インテルでのアレッサンドロ・バストーニは、間違いなく浮き沈みの激しい時期を過ごしている。ロッカールームのリーダーの一人であることは間違いなく、後に退場処分が下されたシャフタール・ドネツク戦を前に、いち早くチームメイトに地に足をつけるよう訴えた一人でもあるが、その将来には移籍市場の影が依然としてつきまとっている。実際、トゥットスポルトによれば、バルセロナが再びバストーニの獲得に向けて動き出したという。
インテル、バルセロナがバストーニに再び関心。契約延長を考える前に一つの要求
契約は2028年に満了
契約更新については現時点でまったく話が出ていないものの、1999年生まれのイタリア人DFの契約は、正式には2028年6月30日に満了する。カルロス・アウグスト、マルクス・テュラム（両者との接触はすでに始まっている）に加え、アカンジ、ジエリンスキ、パヴァール、ストーンズ、そして昨日からはフェデリコ・ディマルコも同じだ。彼の年俸はすでにチーム内でも高額な部類に入り、年間550万ユーロ。税引き前では毎シーズン、インテルの会計上、約1000万ユーロの負担となる。
バルセロナ、守備陣の刷新を望む
バルセロナは今後の移籍市場に向け、予算の大部分を守備陣に再投資する方針を決めた。クンデとバルデを放出し、クリステンセンも退団する可能性がある。その上で、サイドの複数ポジションをこなせる選手と、できれば左利きで足元の技術に優れたセンターバックを加える考えだ。
このため、昨夏にも接触を試みたバルセロナは、イタリア人DFの関係者に再び働きかけている。同選手は1年前、インテルとの関係が本当に終わることになれば、バルセロナへの移籍もやぶさかではないとスポーツディレクターのデコに伝えていた。
バストーニの要求
もちろん、バストーニはミラノでの生活に満足しており、遅かれ早かれマロッタとバッチンと話し合い、契約延長の余地があるか、あるならどのような形かを探ることになる。契約は2028年6月30日に満了するが、話し合いに先立ち、具体的な別の選択肢が本当にあると確信したい考えだ。
そのため、トゥットスポルトによると、ハンジ・フリックから確約を得たいと考えている。バルセロナからの誘いに耳を傾けると決めた場合、移籍によって同クラブの守備陣のローテーションで、先発の座とまではいかずとも重要な役割を担えるという確約だ。その後初めてインテルの提案を聞き、両者を比較することになる。
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