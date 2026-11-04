インテル、バルセロナがバストーニに再び関心。契約延長を考える前に一つの要求

バルセロナは今後の移籍市場に向け、予算の大部分を守備陣に再投資する方針を決めた。クンデとバルデを放出し、クリステンセンも退団する可能性がある。その上で、サイドの複数ポジションをこなせる選手と、できれば左利きで足元の技術に優れたセンターバックを加える考えだ。

このため、昨夏にも接触を試みたバルセロナは、イタリア人DFの関係者に再び働きかけている。同選手は1年前、インテルとの関係が本当に終わることになれば、バルセロナへの移籍もやぶさかではないとスポーツディレクターのデコに伝えていた。