インテルはここ数週間でフロント体制を一新し、28年在籍したピエロ・アウジリオの退任を受け、その元副官だったダリオ・バッチンが新スポーツディレクターに昇格した。

インテルの新たなスポーツ部門責任者は、DaznとSkyの両方で新たな立場となって初めて語り、クラブの今後の動き、自身の役割、そしてチャルハノールとディマルコとの契約延長交渉について言及した。移籍市場での戦略はどうか。イタリア人中心の軸を引き続き優先し、カリアリのロマーノを高く評価している。