インテルはここ数週間でフロント体制を一新し、28年在籍したピエロ・アウジリオの退任を受け、その元副官だったダリオ・バッチンが新スポーツディレクターに昇格した。
インテルの新たなスポーツ部門責任者は、DaznとSkyの両方で新たな立場となって初めて語り、クラブの今後の動き、自身の役割、そしてチャルハノールとディマルコとの契約延長交渉について言及した。移籍市場での戦略はどうか。イタリア人中心の軸を引き続き優先し、カリアリのロマーノを高く評価している。
インテルはここ数週間でフロント体制を一新し、28年在籍したピエロ・アウジリオの退任を受け、その元副官だったダリオ・バッチンが新スポーツディレクターに昇格した。
インテルの新たなスポーツ部門責任者は、DaznとSkyの両方で新たな立場となって初めて語り、クラブの今後の動き、自身の役割、そしてチャルハノールとディマルコとの契約延長交渉について言及した。移籍市場での戦略はどうか。イタリア人中心の軸を引き続き優先し、カリアリのロマーノを高く評価している。
「インテルにいれば、ビッグクラブとの対戦は普通のことだ。 最初の数日間の感情は特別なものだったが、その後は日常に戻り、新しい任務を引き受ける前と比べても、まったく違うわけではない日々を過ごしてきた。
素晴らしい試合になることを期待しているし、この日の目標である勝ち点3を手にしたい。マドリードで見せた精神を再確認し、勇気とクオリティーを持ってプレーしたい。結末は、願わくば違うものになってほしい」
「ディマルコとチャルハノール？ すでに何度か話し合いを始めており、落ち着いた話し合いができている。今後数日、そして今後数カ月でさらに掘り下げていくことになる。具体的な進展があれば、皆さんにお伝えする。
物事には落ち着いて取り組みたいし、我々も選手たちのことを喜んでいるし、彼らも偉大なクラブの一員であることを喜んでいる。正しい形で進められるのを待ち、その後で皆さんにお伝えする」
「ロマーノは気に入っているか？ 日々チェックする作業を進めているが、名前を挙げるのは時期尚早だ。イタリア国内外のあらゆる名前に注意を払っている。 この10年で中核となる土台が我々の特徴となり、明確なアイデンティティーを与えてくれた。今後もそれを続けていく考えだ」
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「進展はいつあるのか？ まず何より、我々には非常に強力なスカッドがあり、何人かの選手とは落ち着いて話し合いを進めているところだ。 今後数週間のうちに新たなミーティングが予定されている。 我々の考えは非常に明確で、選手たちも我々とともに続けることを望んでいる。今後数週間のうちに何らかの知らせがあるだろうが、焦る必要はない」
「私はインテルに10年以上在籍している。私たちは重要な役割を果たしてきたし、その継続性を持たせなければならない。経済的・財務的な基準を順守しなければならないことを理解したうえで、このチームを可能な限り最高のレベルに維持していきたい」