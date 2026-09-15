アレッサンドロ・ロマーノの名前については、インテルの新スポーツディレクター ダリオ・バッチンがすでに認めているが、カリアリのMFだけが候補ではない。イタリア人幹部は初の公式の場で、将来に向けて、そしてこの長いシーズンの間に、スカウティング部門の仕事を拡大していく考えを明かした。
狙いは、できる限りイタリア人で、セリエAでプレーする優れた新鋭タレントをチェックすることだ。『FcInter1908』によれば、その中にはモンツァのイングランド人ウインガー、ジェイ・ロビンソンも含まれている。
アレッサンドロ・ロマーノの名前については、インテルの新スポーツディレクター ダリオ・バッチンがすでに認めているが、カリアリのMFだけが候補ではない。イタリア人幹部は初の公式の場で、将来に向けて、そしてこの長いシーズンの間に、スカウティング部門の仕事を拡大していく考えを明かした。
狙いは、できる限りイタリア人で、セリエAでプレーする優れた新鋭タレントをチェックすることだ。『FcInter1908』によれば、その中にはモンツァのイングランド人ウインガー、ジェイ・ロビンソンも含まれている。
実際、スポーツディレクターのバッチンのもとには、今夏サウサンプトンからモンツァへレンタル移籍で加入した2007年生まれのタレントについて、すでに好意的なレポートが届いている。ユリッチ監督が率いるモンツァにとって厳しい今季序盤において、この選手は4試合に出場し、1ゴールを記録している。
ジェイ・ロビンソンは、アレッサンドロ・ロマーノや多くの選手たちと同様に、今季を通じて今後の試合でも引き続きチェックされることになる。しかし、彼の名前は、インテルの今後の移籍市場における戦略をますます明確に示している。若く、才能があり、将来性を備え、そして何より再売却可能な選手たちだ。
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