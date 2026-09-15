アレッサンドロ・ロマーノの名前については、インテルの新スポーツディレクター ダリオ・バッチンがすでに認めているが、カリアリのMFだけが候補ではない。イタリア人幹部は初の公式の場で、将来に向けて、そしてこの長いシーズンの間に、スカウティング部門の仕事を拡大していく考えを明かした。

狙いは、できる限りイタリア人で、セリエAでプレーする優れた新鋭タレントをチェックすることだ。『FcInter1908』によれば、その中にはモンツァのイングランド人ウインガー、ジェイ・ロビンソンも含まれている。



