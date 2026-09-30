まず残されている論点のひとつが、GKだ。すべてはマルティネスとプロベデルのパフォーマンス次第となる。スペイン人GKの保証役として加入したものの、まだピッチに立っていない。2人が満足のいく答えを示せば――そして元ジェノアの前者はすでにややミスが多い――インテルはこのポジションを現状維持するだろう。そうでなければ、対策に動き、別の守護神に託す可能性もある。





Quotidiano Sportivoが伝えるところによれば、インテルは以前からアレックス・メレトの状況を関心を持って追っている。メレトを担当するのはフェデリコ・パストレッロで、同代理人はビアーレ・デッラ・リベラツィオーネのクラブと非常に良好な関係にある。契約状況が有利であることに加え、ミリンコビッチ＝サビッチとの競争もあるため、このイタリア人GKは移籍市場で好機となり得る。また、サンティアゴ・ベルトランも同様に有力な選択肢となる可能性がある。リーベル・プレートに所属するアルゼンチン人GKで、イタリア国籍を持ち、契約は2027年12月31日に満了する。





さらにDFについては、インテルは引き続きプレミアリーグに目を向けている。そこからアカンジとストーンズが加入した。引き続きQSによれば、注目されているのは26歳のアメリカ代表クリス・リチャーズ （元バイエルン・ミュンヘン、現在はクリスタル・パレス）で、すでに評価を高めているのがカルヴィン・バッシーだ。フラムのセンターバックで、次の夏の移籍市場ではフリーで獲得できる可能性がある。



