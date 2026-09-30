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ライブ
Dario Baccin 1-1Getty Images
Simone Gervasio
翻訳者：

インテル、バッキンが各ポジション別に追っている最初の名前たち：メレトからンドゥール、イナシオまで、移籍市場での動き

インテル
移籍情報
セリエ A

インテルでは、フロントに新たなサイクルが始まった。インテルでは、キヴの選手たちがスクデット防衛に取り組む一方で、長年の下積みの成果を示すべく表舞台に立つことを求められているもう一人のインテル関係者がいる。ダリオ・バッチンだ。クラブの新スポーツディレクターに就任し、メンターだったピエロ・アウジリオの退任を受けて昇格した。


ベッペ・マロッタの注意深く経験豊富な指揮のもと、この元選手はすでに今後の補強に向けて動き始めており、その手帳にはあらゆるポジションの複数の選手が記されている。GKからDF、さらにMF、FWまで、今後の移籍市場での獲得候補を見ていこう。

  • まず残されている論点のひとつが、GKだ。すべてはマルティネスプロベデルのパフォーマンス次第となる。スペイン人GKの保証役として加入したものの、まだピッチに立っていない。2人が満足のいく答えを示せば――そして元ジェノアの前者はすでにややミスが多い――インテルはこのポジションを現状維持するだろう。そうでなければ、対策に動き、別の守護神に託す可能性もある。


    Quotidiano Sportivoが伝えるところによれば、インテルは以前からアレックス・メレトの状況を関心を持って追っている。メレトを担当するのはフェデリコ・パストレッロで、同代理人はビアーレ・デッラ・リベラツィオーネのクラブと非常に良好な関係にある。契約状況が有利であることに加え、ミリンコビッチ＝サビッチとの競争もあるため、このイタリア人GKは移籍市場で好機となり得る。また、サンティアゴ・ベルトランも同様に有力な選択肢となる可能性がある。リーベル・プレートに所属するアルゼンチン人GKで、イタリア国籍を持ち、契約は2027年12月31日に満了する。


    さらにDFについては、インテルは引き続きプレミアリーグに目を向けている。そこからアカンジとストーンズが加入した。引き続きQSによれば、注目されているのは26歳のアメリカ代表クリス・リチャーズ （元バイエルン・ミュンヘン、現在はクリスタル・パレス）で、すでに評価を高めているのがカルヴィン・バッシーだ。フラムのセンターバックで、次の夏の移籍市場ではフリーで獲得できる可能性がある。


  • 一方、中盤と攻撃陣では、ユヴェントスとの争奪戦がいくつも予想される。実際、この永遠のライバル同士は、ンドゥールイナシオといった共通のターゲットに目をつけている。


    22歳のMFは、ヨーロッパを長く渡り歩いた末にフィオレンティーナで頭角を現している。大柄さと技術を兼ね備え、ビッグクラブが魅力を感じるタイプで、評価額は3000万ユーロ前後とされている。


    最後にイナシオは、イタリアサッカー界の希望の一人だ。2008年生まれで、すでにマンチーニ率いるイタリア代表に招集されており、保有元はボルシア・ドルトムント。同クラブは、議論を呼びながらもアタランタから彼を引き抜くことに成功していた。今後数カ月でユヴェントスとインテルは、非常に困難が予想されるミッションの中で、彼をイタリアに呼び戻そうとするだろう。

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