インテル、バストーニの後任候補にギラ：ミランとの移籍市場での争奪戦となるが、タレには優遇措置がある

しかしここ数週間、このリストのトップに躍り出ているのが、ラツィオのマリオ・ギラだ。 問題は、この選手をめぐってミランが強力なアプローチを仕掛けていることであり、ミラノの2クラブ間ではまたしても、数え切れないほどの移籍市場でのダービーが繰り広げられようとしている。ギラをイタリアに招いたのは、現ミランのスポーツディレクターであるタレその人であり、そのため2027年に契約が満了するこのスペイン人選手を獲得する上で、タレは優遇される可能性がある。 ロティート会長との契約更新の話は出ておらず、そのため、3バックでも好パフォーマンスを見せたこのセンターバックが、今夏に本格的に移籍市場に出されることになるだろう。プレミアリーグやリーガ・エスパニョーラからもオファーがあるものの、彼を巡って争うのは、永遠の市内ライバル同士となるだろう。



