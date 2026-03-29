今夏、アレッサンドロ・バストーニがバルセロナに移籍する可能性は、決して否定できない。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、インテルおよびイタリア代表のセンターバックである彼は、海外での新たな挑戦――キャリア初となる海外移籍――に強く惹かれているという。 カタルーニャ勢からのアプローチは強力であり、移籍を自ら希望したわけでもなく今後も希望するつもりはないものの、同選手はこのような名門クラブからの関心に心を動かされている。もしインテル側の要求とバルサ側のオファーが一致すれば、この移籍は現実のものとなる可能性がある。 しかし、その場合、インテルはどのような動きを見せるだろうか？かつてアタランタやパルマに所属していた彼の後任には誰が就くことになるのだろうか？
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
インテル、バストーニの後任候補にギラ：ミランとの移籍市場での争奪戦となるが、タレには優遇措置がある
バストーニの移籍金がインテルによって少なくとも7000万ユーロ＋ボーナスと評価されていることを前提にすれば、仮に彼を売却できれば、マロッタ率いるクラブはかなりの資金を手にすることになるだろう。これにより、今夏にすでに計画されているディフェンス陣の刷新を実現できる可能性がある。 正ゴールキーパーも交代する——ソマーの後任にはヴィカリオが指名されている——そして、クラブの近年の歴史においてこのユニフォームを守ってきた顔ぶれの一部も入れ替わるだろう。契約満了となるアチェルビとデ・フライは退団し、代わりに、若くてもすでに責任を担う準備が整っている新戦力が少なくとも1人は加入する見込みだ。 インテルが注目しているのは、ブルージュのオルドネス（推定2000万～2500万ユーロ）、ウディネーゼのソレ、そしてサッスオーロのムハレモヴィッチだ。
しかしここ数週間、このリストのトップに躍り出ているのが、ラツィオのマリオ・ギラだ。 問題は、この選手をめぐってミランが強力なアプローチを仕掛けていることであり、ミラノの2クラブ間ではまたしても、数え切れないほどの移籍市場でのダービーが繰り広げられようとしている。ギラをイタリアに招いたのは、現ミランのスポーツディレクターであるタレその人であり、そのため2027年に契約が満了するこのスペイン人選手を獲得する上で、タレは優遇される可能性がある。 ロティート会長との契約更新の話は出ておらず、そのため、3バックでも好パフォーマンスを見せたこのセンターバックが、今夏に本格的に移籍市場に出されることになるだろう。プレミアリーグやリーガ・エスパニョーラからもオファーがあるものの、彼を巡って争うのは、永遠の市内ライバル同士となるだろう。