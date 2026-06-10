スポーツディレクターのデコが接触したバルセロナ移籍の噂は過去のものとなった。劇的な展開がなければ、アレッサンドロ・バストーニは来シーズンもインテルに残る。クラブ本部前でスカイ・スポーツの取材に応じた代理人トゥリオ・ティンティがこれを確認した。
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インテル、バストーニの代理人が語る：「彼がすべてのビッグクラブから注目されるのは当然だが、彼は今の環境に満足している。ネラッツーラのユニフォームを身にまとうことに誇りを感じている」
契約期間はあと2年残っている
「私は彼について話すためにここに来たわけではありません。バストーニはインテルの選手であり、まだ2年の契約が残っています。彼はこのユニフォームを着ることを誇りに思い、ここで幸せです。契約を尊重し、問題はありません」とティンティはスカイ・スポーツに語った。
ビッグクラブから注目されているが……
バルセロナからの関心とインテルでのキャリアを続けたいという意向について：「バストーニはインテルと契約しており、残留を喜んでいる。残留するだろう。とはいえ、サッカーでは『絶対ない』とは言えない。彼のような選手がビッグクラブから注目されるのは自然だ。インテルは彼の『ホーム』であり、今はここに残ることを喜んでいる」。
忘れ去られた論争
スカイ・スポーツのインタビューに応じたインテルDFバストーニの代理人ティンティ氏は、2月14日のユヴェントス戦でカルルルと衝突した件に触れ、「バストーニは難しい時期を強い精神力で乗り越えた。今は落ち着いている」と語った。 チブ監督との関係は？彼はバストーニの監督であり、両者の関係は非常に良好だと確信している」。
レアル・マドリードの噂
ここ数日、バストーニの去就について、スペインではレアル・マドリード新監督ジョゼ・モウリーニョが彼を高く評価しているという噂が流れている。 同クラブは左利きのセンターバックを欲しており、アーセナルのリカルド・カラフィオリにも関心を示している。バストーニは2028年6月までインテルと契約しており、年俸は550万ユーロ（税引き後）だ。