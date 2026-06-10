バルセロナからの関心とインテルでのキャリアを続けたいという意向について：「バストーニはインテルと契約しており、残留を喜んでいる。残留するだろう。とはいえ、サッカーでは『絶対ない』とは言えない。彼のような選手がビッグクラブから注目されるのは自然だ。インテルは彼の『ホーム』であり、今はここに残ることを喜んでいる」。