インテル、ニコ・パスがザネッティとミリートと夕食を共にする：ファンは期待を寄せるが、コモ所属の選手はレアル・マドリードへ復帰する見込み、移籍市場における彼の状況

前述の通り、ニコ・パズがインテルと関連付けられるのは今回が初めてではない。インテルはこれまで何度もコモに接触を試みたが、そのたびにきっぱりと断られてきた。このアルゼンチン人選手の評価額は6000万～7000万ユーロとされているが、彼の将来はすでに決まっているようだ。 実際、彼の移籍権は依然としてレアル・マドリードが保有しており、同クラブはこの21歳の選手に対して買い戻し条項を保持している。彼を本拠地へ呼び戻すには、2026年の夏に900万ユーロ、あるいは2027年の夏に1000万ユーロを支払うだけで済む。レアル・マドリードが、これほど手頃な価格でこのような才能ある選手を手放すとは考えにくい。 また、過去の移籍市場では、コモもこの条項を無効にしようと試みた。ニコ・パスを獲得し、将来の売却益の50％をレアルに譲渡するという形だ。しかし、ペレス会長率いるレアルはこの試みを拒否した。これは、コモやインテルをよそに、マドリードが将来的に彼に賭けようとしていることを改めて示すものだ。