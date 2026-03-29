マルクス・トゥラムが活躍を見せ、2026年ワールドカップへとつながるシーズン終盤を控え、フランス代表とインテルにメッセージを送った。 コロンビアとの親善試合でディディエ・デシャン監督に先発起用されたこのインテル所属のセンターフォワードは、ヘディングで2-0のゴールを決め、2023年11月18日のジブラルタル戦（14-0の大勝）以来続いていた代表での得点不振に終止符を打った。
AFP
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インテル、トゥラムに注目：代表戦で得点乾きを解消。コロンビアとの親善試合で2-0のゴールを決め、2023年から続いていた得点不振を打破した
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前半41分：右サイドからアクリウシュが突破し、中央へクロスを上げる。コロンビアのセンターバック陣が不用意にフリーにしてしまったトゥラムが、ゴールキーパーのモンテロの飛び出しの遅れを予見してヘディングで合わせ、ボールはクロスバーに当たってからゴールに吸い込まれ、2-0とした。先制点は前半30分、PSGのドゥエが挙げた。
トゥラムのシーズン
代表での得点不振に加え、インテルでも元ボルシア・メンヒェングラートバッハのこのFWにとって、今は決して良い時期とは言えない。ラウタロ・マルティネスの負傷により、ネラッツーリの攻撃陣は大きな打撃を受けている。 トゥラムは2月8日のサッスオーロ戦（レッジョ・エミリアでの5-0勝利）以来、クラブ戦で得点を挙げておらず、2026年に入ってからの成績は、これまでの全大会通算17試合で3ゴール3アシストにとどまっている。
シーズン全体で見ると、トゥラムはセリエAで23試合に出場して7ゴール3アシスト、チャンピオンズリーグで9試合に出場して2ゴール1アシスト、コッパ・イタリアで3試合に出場して2ゴール1アシスト、スーパーコッパで1試合に出場して1ゴールを記録している。 合計すると、2025/26シーズンのインテルでの36試合で12ゴール、5アシストを記録している。