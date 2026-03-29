インテル、トゥラムに注目：代表戦で得点乾きを解消。コロンビアとの親善試合で2-0のゴールを決め、2023年から続いていた得点不振を打破した

代表での得点不振に加え、インテルでも元ボルシア・メンヒェングラートバッハのこのFWにとって、今は決して良い時期とは言えない。ラウタロ・マルティネスの負傷により、ネラッツーリの攻撃陣は大きな打撃を受けている。 トゥラムは2月8日のサッスオーロ戦（レッジョ・エミリアでの5-0勝利）以来、クラブ戦で得点を挙げておらず、2026年に入ってからの成績は、これまでの全大会通算17試合で3ゴール3アシストにとどまっている。

シーズン全体で見ると、トゥラムはセリエAで23試合に出場して7ゴール3アシスト、チャンピオンズリーグで9試合に出場して2ゴール1アシスト、コッパ・イタリアで3試合に出場して2ゴール1アシスト、スーパーコッパで1試合に出場して1ゴールを記録している。 合計すると、2025/26シーズンのインテルでの36試合で12ゴール、5アシストを記録している。