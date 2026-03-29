前半41分：右サイドからアクリウシュが突破し、中央へクロスを上げる。コロンビアのセンターバック陣が不用意にフリーにしてしまったトゥラムが、ゴールキーパーのモンテロの飛び出しのミスを予見してヘディングで合わせ、ボールはクロスバーに当たってからネットに吸い込まれ、2-0とする。先制点は30分にドゥエが決めていた。

56分にはドゥエの2点目となるアシストも生まれた。右サイドから低く流されたボールに、PSGの若きスターが走り込み、ユヴェントスのカバルのミスを突き、ゴールを決めた。トゥラムの出場は78分で終了。カンパスの3-1のゴール直後、ムバッペと交代してピッチを去った。