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ライブ
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Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル、テュラムへのPKは認められず。マリアーニ主審は一度ペナルティースポットを指した後、判定を変更。マレッリ氏「判定基準はいいが、こうしたミスは正さなければならない」

インテル
フィオレンティーナ
インテル 対 フィオレンティーナ
セリエ A

インテル対フィオレンティーナ、68分に激しい抗議

アレックス・ヒメネスの驚異的なゴールで65分に0-1とリードを許していたインテルが、その直後の68分、フィオレンティーナのペナルティーエリア内で起きたプレーをめぐり、マリアーニ主審の判定に激しく抗議した。

このプレーに関わったのは、マルクス・テュラムとブラジル人DFヴィエリー。インテルのFWはヴィエリーをかわした後にエリア内で倒れ、明らかなPKに見えるプレーとして判定を求めた。主審も当初はPKを与えるかに見えたが、考えを変えた。いったい何が起き、どのような判定が下されるべきだったのか。

  • プレー

    インテルは、ヒメネスがペナルティーエリア際から放ったシュートでバストーニとプロヴェデルの双方を意表を突かれ、0-1とリードを許す。そこからテンポとプレッシャーを上げようとする。左から右へと展開したボールを、テュラムがペナルティーエリア右角付近で受け、ヴィエリーと対峙した。

    フランス人FWはフィオレンティーナのDFに仕掛け、ボールを動かして足を出させる。そのプレーで ヴィエリーはボールにまったく触れず、逆にテュラムの脚をまともに捉えた。テュラムはその結果、エリア内で倒れた。

    マリアーニ主審は当初、PKスポットを指さしたように見えたが、考えを変え、「何もない」と明確なジェスチャーで示した。リッソーネにいるVAR担当のファッブリは介入できたものの、主審の判定基準を尊重し、PKを与えないことを選んだ。

  • マレッリとストラマッチョーニのコメント

    明らかにPKに見えたが、プレーは再開された。DAZNのスタジオでは、まず元監督のアンドレア・ストラマッチョーニ、続いて判定解説者で元審判のルカ・マレッリが、明白な誤審だと断言した。

    ストラマッチョーニは「これはペナルティーエリア内でも、中盤でも、守備側でもファウルだ。どこでもファウルになる」と語った。

    マレッリは「これは対処しなければならない問題だ。判定の基準を高く設定することは理解できる。だが、これは明らかなPKだ。テュラムが先にボールに触れ、ヴィエリーは相手に向かって右脚を広げた。接触はあった。テュラムが大げさに倒れたかもしれないが、この状況ではPKを与えるべきだった。マリアーニの見落としなのだから、VARが介入すべきだった」と語った。

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