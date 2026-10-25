インテルは、ヒメネスがペナルティーエリア際から放ったシュートでバストーニとプロヴェデルの双方を意表を突かれ、0-1とリードを許す。そこからテンポとプレッシャーを上げようとする。左から右へと展開したボールを、テュラムがペナルティーエリア右角付近で受け、ヴィエリーと対峙した。

フランス人FWはフィオレンティーナのDFに仕掛け、ボールを動かして足を出させる。そのプレーで ヴィエリーはボールにまったく触れず、逆にテュラムの脚をまともに捉えた。テュラムはその結果、エリア内で倒れた。

マリアーニ主審は当初、PKスポットを指さしたように見えたが、考えを変え、「何もない」と明確なジェスチャーで示した。リッソーネにいるVAR担当のファッブリは介入できたものの、主審の判定基準を尊重し、PKを与えないことを選んだ。