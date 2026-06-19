インテル、デ・フライが退団へ：パナシナイコスが本腰を入れ、選手も移籍先に魅力を感じている

デ・フライには多くの移籍先候補がある。出場機会は例年より少ないが、今季もその実力を示している。本人が検討している選択肢の中で最も現実的なのはパナシナイコスで、クラブは現在も交渉を進めている。





スカイ・スポーツによると、パナシナイコスは年俸300万ユーロ（手取り）の2年契約を提示。デ・フライはこのオファーに魅力を感じ、移籍に前向きだ。数時間以内に詳細が明らかになる見込み。





ワールドカップのオランダ代表入りを争ったこのレベルの選手を移籍金なしで獲得できれば、パナシナイコスにとって大きな成果となる。 インテルも残留交渉を再開しようとしたが、本人は2日間の検討期間を経て、すでにインテルでの冒険は終わったと考えているようだ。1994年生まれの彼は今シーズン、セリエA、チャンピオンズリーグ、コッパ・イタリア、イタリア・スーパーカップ通じて17試合に出場、1166分間プレーした。