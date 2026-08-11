インテル、デンゼル・ダンフリースの後継者としてトッテナムのジェド・スペンス獲得に接近

インテルは、夏の移籍市場で別の選択肢も探っていたものの、スペンスへの関心を真に失うことはなかった。クラブは、トッテナムが当初の4000万ユーロという評価額を引き下げること、そしてロベルト・デ・ゼルビ監督が売却にゴーサインを出すことを待っていた。この期間に、ジュゼッペ・マロッタ会長とスポーツディレクターのピエロ・アウジリオは、現在アラブ首長国連邦でプレーしているフランス人ウインガー、ムサ・ディアビの獲得可能性も確認していた。しかし、ディアビの獲得は、選手本人の高額な給与要求からアル・イテハドとの交渉の難しさに至るまで、複雑な問題を伴っていた。

重要なのは、スペンスがインテルのテクニカルスタッフから二次的な選択肢、あるいは「プランB」と見なされていないことだ。戦術面でもフィジカル面でも、ウイングバックという役割に求められる特定の要件において、実際にはディアビより好まれている。