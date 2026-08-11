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インテル、デンゼル・ダンフリースの後継者としてトッテナムのジェド・スペンス獲得に接近
インテル、トッテナムDF獲得に向けて動きを加速
インテルがスペンス獲得に向けて動きを見せており、トッテナム所属でイングランド代表の同選手は現在、インテルの明確なターゲットとなっている。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によれば、ここ数時間で両クラブの交渉は大きく進展し、26歳のスペンスがミラノへ移る正式合意に向けて距離を縮めているという。移籍金は3000万ユーロ前後に加え、出来高ボーナスが付く形でまとまる見通しだ。今後土壇場で問題が生じない限り、レアル・マドリーへ移籍したデンゼル・ダンフリースの後継者を託されるのはスペンスとなる見込みで、優勝争いに向けたチーム作りを進めるキヴの陣容に残された最後の穴を実質的に埋めることになる。
ただし、ファンがこのDFを公式戦で見るには少し待つ必要があるかもしれない。クラブでイングランド人選手の道を切り開いた同胞ジョン・ストーンズと同様に、スペンスはワールドカップでのイングランド代表での戦いを終えて長期休暇を取った後、つい最近になって練習へ復帰したばかりである。
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代替候補に対する戦術面での優位性
インテルは、夏の移籍市場で別の選択肢も探っていたものの、スペンスへの関心を真に失うことはなかった。クラブは、トッテナムが当初の4000万ユーロという評価額を引き下げること、そしてロベルト・デ・ゼルビ監督が売却にゴーサインを出すことを待っていた。この期間に、ジュゼッペ・マロッタ会長とスポーツディレクターのピエロ・アウジリオは、現在アラブ首長国連邦でプレーしているフランス人ウインガー、ムサ・ディアビの獲得可能性も確認していた。しかし、ディアビの獲得は、選手本人の高額な給与要求からアル・イテハドとの交渉の難しさに至るまで、複雑な問題を伴っていた。
重要なのは、スペンスがインテルのテクニカルスタッフから二次的な選択肢、あるいは「プランB」と見なされていないことだ。戦術面でもフィジカル面でも、ウイングバックという役割に求められる特定の要件において、実際にはディアビより好まれている。
ルイス・エンリケとローマの状況
ルイス・エンリキの去就がどうなろうと、スペンス獲得はインテルにとって引き続き優先事項である。ASローマはこのブラジル人選手を巡り、インテルの意思を試すような大型オファーを準備していると報じられており、2500万ユーロから3000万ユーロの数字が取り沙汰されている。これは現在、インテル首脳陣が検討しているかなりの金額だ。ただ、ルイス・エンリキは、今後の体制変更にジャン・ピエロ・ガスペリーニが関与する場合、その同監督を完全には納得させていないタイプの選手とみられている。さらにクラブは、昨年のコネを巡る取引で生じた複雑な経緯を受け、慎重な姿勢を崩していない。
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戦力編成と守備の安定感
スぺンスは、ミラノへ渡って4年契約を結ぶ見通しとなっている中、そのための最終承認を得ることを強く望んでいると報じられている。すでにストーンズと連絡を取り、イタリアでの生活について話し合ったという。2人のイングランド人選手がアッピアーノ・ジェンティーレで再会する可能性は、ますます高まっている。
既存の守備陣に関しては、ベンジャマン・パヴァールがクラブに残留したい意向をキヴ、そして首脳陣に伝えている。フランス代表DFはプレシーズンツアーで模範的なパフォーマンスを見せており、トレーニングに臨む姿勢も、チーム内部では非の打ちどころがないと評されている。
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