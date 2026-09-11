フェデリコ・ディマルコは、先週土曜日のインテル対ナポリで負った左ひざの軽い捻挫がほぼ完治している。インテルのウイングバックは、その負傷の影響で、イタリア王者がレアル・マドリーに1-2で敗れたチャンピオンズリーグの一戦も欠場していたが、きょうはチームメートとともに練習の半分をこなし、その後は個別調整を続けた。
Calciomercato
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インテル、ディマルコが一部メニューでチーム練習に復帰 ウディネーゼ戦に向けた状況
FcInter1908.itによれば、来週月曜日にインテルがメアッツァでウディネーゼとナイトゲームの最終戦を戦う一戦に向けて、招集される可能性は高まっている。 あとは、クリスティアン・キヴが起用する場合にどのように使うかを見極める必要がある。試合前に予定されている今後2回のトレーニングで得られる示唆次第ではあるものの、現時点ではカルロス・アウグストが先発の座で依然として有力だ。一方、ジェド・スペンスは引き続き別メニュー調整となったが、まもなくチームメートに合流し、インテルのユニフォームでデビューできる見通しだ。
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