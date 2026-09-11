FcInter1908.itによれば、来週月曜日にインテルがメアッツァでウディネーゼとナイトゲームの最終戦を戦う一戦に向けて、招集される可能性は高まっている。 あとは、クリスティアン・キヴが起用する場合にどのように使うかを見極める必要がある。試合前に予定されている今後2回のトレーニングで得られる示唆次第ではあるものの、現時点ではカルロス・アウグストが先発の座で依然として有力だ。一方、ジェド・スペンスは引き続き別メニュー調整となったが、まもなくチームメートに合流し、インテルのユニフォームでデビューできる見通しだ。