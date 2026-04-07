インテル、ディアビの移籍金が値下がり：夏の計画とアル・イッティハドのオファー、ダンフリーズとルイス・エンリケの加入で状況はどう変わるか

一方では、リーグ戦終了までナポリやミランに対するリードを維持することを目指してピッチに立ち、他方では、移籍市場でのターゲットを巡りライバルに先んじるための最初の接触を進めている。ここ数週間、インテルは夏の移籍に向けた準備を始めているが、ネラッズーリの首脳陣がリストに挙げている選手の中には、1月にすでに獲得を試みたアル・イッティハドのFWムッサ・ディアビの名前が依然として残っている。 ここ数ヶ月、同選手とアラブのクラブとの関係はますます複雑化しており、彼の代理人は移籍市場再開に向けた新たな解決策を模索しており、インテルはその動向を注視している。



