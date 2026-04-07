一方では、リーグ戦終了までナポリやミランに対するリードを維持することを目指してピッチに立ち、他方では、移籍市場でのターゲットを巡りライバルに先んじるための最初の接触を進めている。ここ数週間、インテルは夏の移籍に向けた準備を始めているが、ネラッズーリの首脳陣がリストに挙げている選手の中には、1月にすでに獲得を試みたアル・イッティハドのFWムッサ・ディアビの名前が依然として残っている。 ここ数ヶ月、同選手とアラブのクラブとの関係はますます複雑化しており、彼の代理人は移籍市場再開に向けた新たな解決策を模索しており、インテルはその動向を注視している。
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インテル、ディアビの移籍金が値下がり：夏の計画とアル・イッティハドのオファー、ダンフリーズとルイス・エンリケの加入で状況はどう変わるか
ディアビの移籍金はいくらですか
1月、インテルは3000万ユーロのオファーを出し、支払いを数年かけて分割することを提案したが、アラブのクラブは一括払いを求めたため、この取引は実現しなかった。 数ヶ月後には、インテルがディアビ獲得に向けて再び動き出す可能性がある。彼は2018年にクロトーネ（監督：ヴァルテル・ゼンガ）でイタリアでのプレー経験があり、現在の市場価値が以前より下がっていることをインテルは認識しているからだ。 1999年生まれのこのフランス人選手は2029年まで契約を残しているが、次の移籍市場で早期の移籍を迫る見込みであり、そのためアル・イッティハドも最終的に彼の希望を聞き入れ、市場価値を下回る価格で放出する可能性もある。
なぜインテルはディアビに再び注目しているのか
インテルは前回の移籍市場で、ルイス・エンリケの放出を検討していたため、サイド全体をカバーできる補強選手を探していた。カンセロやペリシッチの獲得を試みた後、ディアビの獲得にも動いた。 今夏、インテルは入ってくるオファー次第で、ダムフリーズかルイス・エンリケのどちらかを放出する可能性もある。そのため、もしどちらかが去ることになれば、チヴー監督の3-5-2システムにおいてそのポジションの補強が必要となる。そこで、ディアビの再獲得という案が浮上している。 本人はイタリア移籍の可能性に最大限の好意を示しているが、アル・イッティハドとの交渉が必要となるだろう。