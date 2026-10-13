95分 チャンス - ジョゼップ・マルティネスが左へ飛んで、フェルマントのシュートをCKに逃れる見事なセーブ。フェルマントはその少し前にも、至近距離からの押し込みを枠の上に外していた。





93分 ゴール - スタンコビッチの縦パスを受けたボニーが左からエリア内に進入。右足に持ち替えてゾマーの守るゴールに強烈なシュートを突き刺し、インテルに望みをつないだ。





87分 ゴール - ブルージュの再びの縦パスで、インテルはまたも中央を破られる。今度はフェルマントがマルティネスと一対一になり、ループシュートでゴールを奪った。





87分 チャンス - 左サイドでボニーが好プレーを見せ、中央へ鋭く力強いクロス。走り込んだラウタロ・マルティネスがシュートを放つも、ゾマーに阻まれた。





81分 ゴール - スチッチがペナルティーエリア手前でフリーになってシュート。ゾマーが中央へはじいたところにラウタロ・マルティネスがいち早く反応し、押し込んだ。





74分 ゴール - 再びカウンターを受け、インテルは右サイドにスペースを与える。エリア中央のフォーブスが左足で低いシュートを放つと、マルティネスが反射的にセーブ。こぼれ球を拾ったトレゾルディが素早く体勢を整え、再び決めた。ハットトリック達成。





72分 チャンス - ジョゼップ・マルティネスがスーパーセーブ。中央を突破するポッツの動きを読み、至近距離からの右足シュートを反射的に開いた手で防いだ。





70分 ポスト直撃 - インテルの守備はまたも不安定。今度はヴィルジリが右足に持ち替えて低いシュートを放ち、ボールはマルティネスの右側のポストを直撃した。





63分 ゴール - サッベのロングパスにフォーブスがスピードを生かして抜け出し、ディマルコの先を取る。ジョゼップ・マルティネスは大きく飛び出したが、フォーブスがシュートを試みてその意表を突く。ボールはトレゾルディのもとへ渡り、無人のゴールに決めた。





57分 負傷 - スピレールスがディマルコと競り合う。ディマルコはボールを動かして倒されたが、サッジ主審はプレーを続行させた。しかし、負傷したのは守備のスピレールス。ブルージュの医療スタッフに両脇を支えられ、ピッチを後にした。





56分 ゾマーが驚異のセーブ！ - インテルにとって驚くような幸運も重なったプレー。ボールが当たってこぼれた先で、ラウタロ・マルティネスがゾマーと一対一になる。まずシュートフェイントでゾマーを倒し、右足で狙ったが、倒れたままのGKに足を伸ばして防がれた。アルゼンチン人FWの痛恨のミスであり、GKの見事なセーブだった。





53分 チャンス - バストーニは妨害を受けずにペナルティーエリア手前まで進む。シュート性のクロスは相手に当たり、CKに。





50分 チャンス - ディウフがカウンターで持ち上がり、ペナルティーエリア手前のテュラムへパス。背番号9は右足に持ち替えてカーブをかけたシュートを放つも、わずかに枠を外れた。





44分 ゴール - インテルが見事なカウンター。テュラムが35メートルをドリブルで運び、ペナルティーエリア手前から走り込むディマルコにパスを送る。ディマルコがダイレクトのヒールパスでゴールエリアの角へつなぐと、ラウタロ・マルティネスがメヘレを背負って振り切り、シュート。ゾマーを破り、ファーサイドに決めた。





43分 チャンス - CKからバストーニが高く跳び、ヘディングで枠を捉えるも、ゾマーが素早く反応して防いだ。





42分 チャンス - ラウタロ・マルティネスに再びチャンス。左足のシュートは守備陣にブロックされる。こぼれ球にもラウタロがいち早く反応したが、右足アウトサイドのシュートは相手に当たり、CKとなった。





36分 ゴール取り消し - チャルハノールが敵陣中央から蹴ったFKが、中央へ走り込むラウタロにつながる。ヘディングでゾマーを破ったが、副審がオフサイドの旗を上げ、VARもその判定を確認した。





34分 チャンス - ブルージュが再び広いスペースを使ったカウンターで、対応の遅れたインテル守備陣を突く。ヴリジリがペナルティーエリア手前まで進み、右足に持ち替えてカーブをかけたシュートを放ったが、マルティネスのゴールをわずかに外れた。マルティネスも軌道を見極めようと飛び込んでいた。





32分 クロスバー直撃 - チャルハノールが汚名返上を狙う。ペナルティーエリア手前でボールを拾い、左足のシュートフェイントでマークについた相手を倒すと、右足で強烈なシュート。ゾマーが反応できないなか、ボールはクロスバーを直撃した。跳ね返りをバレッラが確実に決めようとシュートしたが、大きく枠の上に外してしまった。





30分 ゴール - トレゾルディがPKを蹴り、マルティネスの逆を突いてゴール上隅の下に決めた。





29分 PK - インテルのCKから、フロブスがピッチを縦断するカウンター。ブルージュのサイドアタッカーがチャルハノールに仕掛けてかわしたところで倒される。反則はレッドカードの対象外となるため、警告にとどまった。





27分 警告 - スピレールスがラウタロの顔を手でたたき、イエローカード。





26分 クロスバー直撃 - CKからの流れで、トレゾルディがこぼれ球に体勢を合わせ、右足で強烈なシュート。マルティネスが反応できないなか、クロスバーを直撃した。





11分 チャンス - ラウタロ・マルティネスがペナルティーエリア手前で反転し、シュートスペースをつくる。しかし、シュートは中央へ向かい、威力も足りず、ゾマーに難なくセーブされた。





6分 チャンス - ビセックが中盤でボールをうまくさばき、縦パスでテュラムをペナルティーエリア内へ走らせる。テュラムは前に運ぶトラップから、ゾマーより先に右足アウトサイドでシュートしたが、ファーサイドのポストをわずかに外れた。





4分 - ゾマーが飛び出して、右からエリア内に走り込んだディウフより先にボールに触れ、失点を防いだ。





0分 - サン・シーロのジュゼッペ・メアッツァ・スタジアムで21時にキックオフ。





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