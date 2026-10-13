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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル、チャンピオンズリーグで勝てず迷走続く。クラブ・ブルッヘがサン・シーロで4-3の勝利

UEFAチャンピオンズリーグ
インテル 対 クラブ・ブルッヘ
インテル
クラブ・ブルッヘ
セリエ A

チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節、インテル対クラブ・ブルージュの試合をチェック

巻き返しを図る、落とせない一戦のはずだった。だが、キヴ監督率いるインテルは欧州の舞台でまたしても最悪の姿を見せた。サン・シーロでブルージュに3-4で敗れ、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズで2敗目を喫した。

メアッツァで見せ場をつくったのは、試合前には誰も予想しなかったインテル、大物OBのゾマーを擁する側だった。試合を通じてキヴ監督のチームを苦しめ、その大きな弱点を浮き彫りにした。試合をコントロールできなくなるとバランスを崩し、常に致命傷となるカウンターを許してしまう。

前半の先制点も、インテルのCKから生まれた。チャルハノールがフォーブスに対してPKを与えるファウルを犯し、トレソルディが1点目を決めた。前半終了間際、ラウタロがストライカーらしい動きから同点に追いついたが、インテルに何か問題があることは明らかだった。

ボデ／グリムト戦と同様、運動量が豊富でピッチの幅を生かすブルージュを相手にも、インテルは縦への攻撃に対して幾度となく守備の穴を見せた。後半にはディマルコとジョゼップ・マルティネスの判断ミスからトレソルディに2-1とされると、続いてフォーブズのシュートをマルティネスが弾いたところを再びトレソルディに決められ、ハットトリックを許した。

スチッチのシュートをゾマーが弾ききれず、ラウタロが決めて再び希望をつないだ。だが、その直後、途中出場のフェルマントに中央を突破され、スペイン人GKとの1対1からループシュートを決められた。

終了間際にボニーが決め、敗北の苦味をいくらか和らげたものの、問題は変わらない。キヴ監督率いるインテルは欧州の舞台で苦戦が続き、直近8試合で7敗。ドルトムント戦の勝利も順位の面では意味を持たなかった。今回、2試合で2敗目を喫したことで、当事者やクラブが言葉の上では十分に達成可能な目標としていたラウンド16進出への道は、すでに険しくなった恐れがある。

インテル 3-4 ブルージュ

得点者：30分 トレソルディ（PK、ブルージュ）、44分 ラウタロ・マルティネス（インテル）、63分 トレソルディ（ブルージュ）、74分 トレソルディ（ブルージュ）、81分 ラウタロ（インテル）、87分 フェルマント（ブルージュ）、93分 ボニー（インテル）



  • ゴールとハイライトシーン

    95分 チャンス - ジョゼップ・マルティネスが左へ飛んで、フェルマントのシュートをCKに逃れる見事なセーブ。フェルマントはその少し前にも、至近距離からの押し込みを枠の上に外していた。


    93分 ゴール - スタンコビッチの縦パスを受けたボニーが左からエリア内に進入。右足に持ち替えてゾマーの守るゴールに強烈なシュートを突き刺し、インテルに望みをつないだ。


    87分 ゴール - ブルージュの再びの縦パスで、インテルはまたも中央を破られる。今度はフェルマントがマルティネスと一対一になり、ループシュートでゴールを奪った。


    87分 チャンス - 左サイドでボニーが好プレーを見せ、中央へ鋭く力強いクロス。走り込んだラウタロ・マルティネスがシュートを放つも、ゾマーに阻まれた。


    81分 ゴール - スチッチがペナルティーエリア手前でフリーになってシュート。ゾマーが中央へはじいたところにラウタロ・マルティネスがいち早く反応し、押し込んだ。


    74分 ゴール - 再びカウンターを受け、インテルは右サイドにスペースを与える。エリア中央のフォーブスが左足で低いシュートを放つと、マルティネスが反射的にセーブ。こぼれ球を拾ったトレゾルディが素早く体勢を整え、再び決めた。ハットトリック達成。


    72分 チャンス - ジョゼップ・マルティネスがスーパーセーブ。中央を突破するポッツの動きを読み、至近距離からの右足シュートを反射的に開いた手で防いだ。


    70分 ポスト直撃 - インテルの守備はまたも不安定。今度はヴィルジリが右足に持ち替えて低いシュートを放ち、ボールはマルティネスの右側のポストを直撃した。


    63分 ゴール - サッベのロングパスにフォーブスがスピードを生かして抜け出し、ディマルコの先を取る。ジョゼップ・マルティネスは大きく飛び出したが、フォーブスがシュートを試みてその意表を突く。ボールはトレゾルディのもとへ渡り、無人のゴールに決めた。


    57分 負傷 - スピレールスがディマルコと競り合う。ディマルコはボールを動かして倒されたが、サッジ主審はプレーを続行させた。しかし、負傷したのは守備のスピレールス。ブルージュの医療スタッフに両脇を支えられ、ピッチを後にした。


    56分 ゾマーが驚異のセーブ！ - インテルにとって驚くような幸運も重なったプレー。ボールが当たってこぼれた先で、ラウタロ・マルティネスがゾマーと一対一になる。まずシュートフェイントでゾマーを倒し、右足で狙ったが、倒れたままのGKに足を伸ばして防がれた。アルゼンチン人FWの痛恨のミスであり、GKの見事なセーブだった。


    53分 チャンス - バストーニは妨害を受けずにペナルティーエリア手前まで進む。シュート性のクロスは相手に当たり、CKに。


    50分 チャンス - ディウフがカウンターで持ち上がり、ペナルティーエリア手前のテュラムへパス。背番号9は右足に持ち替えてカーブをかけたシュートを放つも、わずかに枠を外れた。


    44分 ゴール - インテルが見事なカウンター。テュラムが35メートルをドリブルで運び、ペナルティーエリア手前から走り込むディマルコにパスを送る。ディマルコがダイレクトのヒールパスでゴールエリアの角へつなぐと、ラウタロ・マルティネスがメヘレを背負って振り切り、シュート。ゾマーを破り、ファーサイドに決めた。


    43分 チャンス - CKからバストーニが高く跳び、ヘディングで枠を捉えるも、ゾマーが素早く反応して防いだ。


    42分 チャンス - ラウタロ・マルティネスに再びチャンス。左足のシュートは守備陣にブロックされる。こぼれ球にもラウタロがいち早く反応したが、右足アウトサイドのシュートは相手に当たり、CKとなった。


    36分 ゴール取り消し - チャルハノールが敵陣中央から蹴ったFKが、中央へ走り込むラウタロにつながる。ヘディングでゾマーを破ったが、副審がオフサイドの旗を上げ、VARもその判定を確認した。


    34分 チャンス - ブルージュが再び広いスペースを使ったカウンターで、対応の遅れたインテル守備陣を突く。ヴリジリがペナルティーエリア手前まで進み、右足に持ち替えてカーブをかけたシュートを放ったが、マルティネスのゴールをわずかに外れた。マルティネスも軌道を見極めようと飛び込んでいた。


    32分 クロスバー直撃 - チャルハノールが汚名返上を狙う。ペナルティーエリア手前でボールを拾い、左足のシュートフェイントでマークについた相手を倒すと、右足で強烈なシュート。ゾマーが反応できないなか、ボールはクロスバーを直撃した。跳ね返りをバレッラが確実に決めようとシュートしたが、大きく枠の上に外してしまった。


    30分 ゴール - トレゾルディがPKを蹴り、マルティネスの逆を突いてゴール上隅の下に決めた。


    29分 PK - インテルのCKから、フロブスがピッチを縦断するカウンター。ブルージュのサイドアタッカーがチャルハノールに仕掛けてかわしたところで倒される。反則はレッドカードの対象外となるため、警告にとどまった。


    27分 警告 - スピレールスがラウタロの顔を手でたたき、イエローカード。


    26分 クロスバー直撃 - CKからの流れで、トレゾルディがこぼれ球に体勢を合わせ、右足で強烈なシュート。マルティネスが反応できないなか、クロスバーを直撃した。


    11分 チャンス - ラウタロ・マルティネスがペナルティーエリア手前で反転し、シュートスペースをつくる。しかし、シュートは中央へ向かい、威力も足りず、ゾマーに難なくセーブされた。


    6分 チャンス - ビセックが中盤でボールをうまくさばき、縦パスでテュラムをペナルティーエリア内へ走らせる。テュラムは前に運ぶトラップから、ゾマーより先に右足アウトサイドでシュートしたが、ファーサイドのポストをわずかに外れた。


    4分 - ゾマーが飛び出して、右からエリア内に走り込んだディウフより先にボールに触れ、失点を防いだ。


    0分 - サン・シーロのジュゼッペ・メアッツァ・スタジアムで21時にキックオフ。


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  • インテル対ブルージュ：試合記録

    インテル対ブルージュ 2-4


    得点者：30分 トレソルディ（PK、ブルージュ）、44分 ラウタロ・マルティネス（インテル）、63分 トレソルディ（ブルージュ）、74分 トレソルディ（ブルージュ）、81分 ラウタロ（インテル）、87分 ヴェルマント（ブルージュ）


    インテル（3-5-2）：J・マルティネス、ビセック、アカンジ、バストーニ、ディウフ、バレッラ（78分 ボニー）、チャルハノール（67分 スチッチ）、ジエリンスキ（88分 スタンコビッチ）、ディマルコ（78分 スペンス）、L・マルティネス、テュラム（67分 エスポジト）。

    控え：プロヴェデル、ディ・ジェンナーロ、ルイス・エンリケ、ムヒタリアン、パヴァール、カルロス・アウグスト、ボヴィオ、スペンス。

    監督：キヴ。


    ブルージュ（4-5-1）：ゾマー、サッベ、スピレールス（61分 イ）、メヘレ、セイス、フォルブス、ヴァナケン、ポッツ、ヴェトレセン（61分 ルマレシャル）、ヴィルジリ（83分 ディアコン）、トレソルディ（83分 ヴェルマント）。

    控え：ジャッカース、ドリースヘ、ツァワ、ヴェルナント、ダムス、ロッベレヒツ、シケ、アウドール、ヴァソヴィッチ

    監督：レコ。


    主審：サッジ（ノルウェー）

    警告：スピレールス（ブルージュ）、チャルハノール（インテル）、アカンジ（インテル）、ヴィルジリ（ブルージュ）、イ（ブルージュ）、ルマレシャル（ブルージュ）

    退場者：なし

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