「異なる2つのスタイルだ。イタリアではより戦術的で守備的だったし、僕がいた頃のドイツではより攻撃的だった。もしかしたら今は変わっているかもしれない。イタリアでゴールを決めるのは簡単ではない。小さなクラブも含めて、すべてのチームがしっかり守るからね。

セリエAは本当に素晴らしいリーグだ。アタランタのようなチームや、ほかにも成長しているチームがあるし、フィオレンティーナのようにいい選手を獲得しているクラブもある。批判はいつだって外からやって来る。選手として、僕は彼らの言うことには同意しない。 僕にとっては、プレミアリーグとリーガと並ぶトップ3のリーグだ」