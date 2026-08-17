ハカン・チャルハノールが、再びインテルの技術的プロジェクトの中心に戻ってきた。トルコ代表MFは、モンツァとのシーズン初戦に向けて出場時間とフィジカルの状態を徐々に高めており、インテルが終えた東洋ツアーの期間中には、BeIn Sports Australiaのマイクに応じてロングインタビューを行い、自身とクラブの将来について現状を語った。打ち出されたメッセージは明確だ。さらに新たなタイトルを勝ち取ることだ。
翻訳者：
インテル、チャルハノール「インザーギとの最後のシーズン後、僕たちはもう終わったと言われていた。今は支配したい。キヴには人としてより関心がある」
ボックス外からのゴール
「秘密なんてない。みんな僕のことを知っている。チームメートも試合前やハーフタイムに、いつも『シュートを打てるチャンスがあるなら、打て』と言ってくれる。自分でも自分のクオリティーは分かっているし、時にはフリーになった時にゴールを狙ってシュートを打つ。それがうまくいくこともある」
イタリアサッカー対ドイツサッカー
「異なる2つのスタイルだ。イタリアではより戦術的で守備的だったし、僕がいた頃のドイツではより攻撃的だった。もしかしたら今は変わっているかもしれない。イタリアでゴールを決めるのは簡単ではない。小さなクラブも含めて、すべてのチームがしっかり守るからね。
セリエAは本当に素晴らしいリーグだ。アタランタのようなチームや、ほかにも成長しているチームがあるし、フィオレンティーナのようにいい選手を獲得しているクラブもある。批判はいつだって外からやって来る。選手として、僕は彼らの言うことには同意しない。 僕にとっては、プレミアリーグとリーガと並ぶトップ3のリーグだ」
キヴとインザーギ
「キヴとの間に何か特別なものがあったかって？ もちろん、前年に起きたことの後で、みんな自分たちはもう終わったと思っていた。チームは強いメンタリティーを持っていたし、苦しい時期が来た時もピッチで応えた。それこそが違いを生んだんだ。
インザーギについては何も言えない。彼がインテルに来た時、僕のことを強く望んでくれたし、選手としても人としても彼とともに大きく成長できた。 キヴは違う。彼は人としての君をより気にかけてくれる。彼にとってはサッカーそのものより、君という人間が大事なんだ。どう感じているかを気にかけてくれるし、いつでも力になってくれて、自信を与え、いい気持ちにさせてくれる」
支配したい。
「目標は常に、再び優勝すること、あるいはリーグを支配することだ。 5年間で8つのタイトルを獲得し、チャンピオンズリーグ決勝も2度戦った。1回は勝ちたかったが、サッカーとはそういうものだ。目標は常にイタリアで自分たちの地位を保ち、再び勝ち、支配することだ。また挑戦するつもりだ」
憧れの選手、そして最強なのは？ テュラム
「憧れの存在？ ロナウジーニョを見るのが好きだった。彼には本当に大きな影響を受けたし、僕の憧れは彼だった。これまで一緒にプレーした中で最もすごかった選手？ ソン、イブラヒモビッチ、強い選手はたくさんいるから、選ぶのは簡単じゃない。インテルにもすごい選手はたくさんいる。1人選んだらほかの選手が悲しむからね。インテルから1人選ぶなら、テュラムと言っておくよ」
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