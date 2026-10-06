インテルに朗報だ。ハカン・チャルハノールが復帰に近づいている。 トルコ代表MFは、内転筋の問題によってウディネーゼ戦とローマ戦の直近2試合を欠場していたが、初めて全体練習に合流した。土曜18時キックオフのパルマ戦で戦列復帰する見通しだ。最終判断は金曜に下されるが、前向きな兆候が出ている。そして、リーグ戦とチャンピオンズリーグを並行して戦う今後数週間の過密日程を前に、同選手の存在は重要になる。11月中旬の中断期間までは3日おきに試合が続く。
翻訳者：
インテル、チャルハノールへの減額での契約延長へ。ユヴェントスは動向を注視している
インテルの減額オファー
一方で、2027年6月30日に満了を迎える契約の延長に向けたインテルとの交渉も続いている。マロッタとバッチンは長引かせることを望んでおらず、2026年末までに決着にこぎ着けたい考えだ。チャルハノールはインテルでの現状に満足しており、2021年夏に始まった冒険を続けることを望んでいる。残る焦点は、現在受け取っている年間600万ユーロ未満の手取り額を下回る現時点のオファーを受け入れるかどうかだ。ボーナスについては、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、より大きな交渉の余地があり、駆け引きはまだ続いている。
ユヴェントスが注視している
現時点で、元ハンブルガーSV、バイエル・レバークーゼン、ミランのMFは他クラブを考えていない。しかし、その状況を注視しているチームは複数ある。トルコでは、直近2度の夏の移籍市場で獲得を試みたガラタサライ。イタリアでは、TuttoJuve が報じたように、ユヴェントスの関心が確認されている。ユヴェントスは2027年も中盤の刷新を続ける見通しで、フリーで獲得できる選手に常に目を配っている。その背景には、補強戦略について慎重な検討を余儀なくされる財政状況がある。現時点で公式な接触はないが、インテルとの合意不成立を示すシグナルが届けば、ユヴェントスは動き出す構えだ。
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