現時点で、元ハンブルガーSV、バイエル・レバークーゼン、ミランのMFは他クラブを考えていない。しかし、その状況を注視しているチームは複数ある。トルコでは、直近2度の夏の移籍市場で獲得を試みたガラタサライ。イタリアでは、TuttoJuve が報じたように、ユヴェントスの関心が確認されている。ユヴェントスは2027年も中盤の刷新を続ける見通しで、フリーで獲得できる選手に常に目を配っている。その背景には、補強戦略について慎重な検討を余儀なくされる財政状況がある。現時点で公式な接触はないが、インテルとの合意不成立を示すシグナルが届けば、ユヴェントスは動き出す構えだ。