インテル、チブ：「我々はまだ貪欲で、誰をも恐れない。パヴァールを評価中。ディウフを5番で起用するのは狂った考えだ」

「切り札は手元にある。相手はサッカー選手だ。私は彼を5番目の選手に起用するという突飛な考えがある。彼は特定の試合で、気楽さと1対1の勇気を示した。ゴールを見据え、試合の流れを変えた。 コモとの準決勝ではさらに一歩踏み込んだプレーを見せた。5番として投入された際、彼はたびたびそのような活躍をした。彼の自信を損なうつもりはない。彼を説得し、あることを教えるには、私自身が巧みでなければならないが、我々にはそれを支える能力のあるスタッフがいる。試合によっては彼が希望する中盤の選手として起用することもあるだろう。しかし私は5番としての彼が気に入っている。彼には我々に欠けている特徴があるからだ」。