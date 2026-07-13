インテル、チブ：「我々はまだ貪欲で、誰をも恐れない。パヴァールを評価中。ディウフを5番で起用するのは狂った考えだ」

インテル2026/27シーズンが開幕する。
本日7月13日、インテルはアッピアーノ・ジェンティーレのトレーニングセンターに集合し、新シーズンの準備を開始した。
この場でクリスティアン・チブ監督はベッペ・マロッタ会長とともに記者会見し、新シーズンへの意気込みを語った。
インテル2026/27シーズンが開幕する。
本日7月13日、インテルはアッピアーノ・ジェンティーレのトレーニングセンターに集合し、新シーズンの準備を開始した。
この場でクリスティアン・チブ監督はベッペ・マロッタ会長とともに記者会見し、新シーズンへの意気込みを語った。
「モチベーションだけでなく、野心や目標の面でもまだ十分ではない。今シーズン2つのタイトルを獲得したが、ここで止まるつもりはない」。
「セリエAでの出場は13試合ではなく50試合を超えた。ベストを尽くす。適切なモチベーションを見つけ、熱意をチームに伝える。あらゆる面で競争し、昨シーズン以上の結果を目指すチームにとって、それが最も大切だ」。
「まず、我々は競争力のある選手層を持ち、その中核は長年にわたり維持されてきた。彼らは実力を示し、インテルでタイトルを獲得することの重要性を証明した。移籍市場での動きは常に我々の理念に沿い、クラブとオーナーの野心とも一致する。我々は高い競争力を維持したい」。
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「彼らもきっと、アメリカでワールドカップを戦いたかったに違いない。みんな元気で、今日帰国したばかりなので、まだあまり顔を合わせていない。一緒に昼食をとる機会があり、嬉しかった。みんな元気で、やる気も十分、しっかり休んでいる。これは良いスタートだ」。
「クラブの歴史を築き、ここ数シーズンの成功に貢献した選手たちを送り出しました。彼らの功績に感謝します。チームにはベテランと若手がおり、U-23やプリマヴェーラ所属の選手たちが、ワールドカップ参加中の選手たちの復帰を待っています。戦力は十分で、野心もあります。高い競争力を保つために全力を尽くします」
「私たちは野心的で柔軟だ。試合や相手の状況に応じて対応し、必要なら方針も変える。それが私たちの強みだ。文句を言わず、激しいプレーと勇気を保ち、競争力を維持するために全力を尽くす。」
「私たちのチームには、勝つこと、特定のプレー、ピッチ内外での規律に慣れた選手たちがいます。何よりもタイトルに飢えています。トロフィーを掲げた時の大きな喜びを知っているからです」。
「証明すべきことは何もない。ただ自分らしくあり、選手たちに貢献し、クラブの信頼に応えるだけだ。将来も変わらない。大きな責任を感じているが、2つのトロフィーを掲げても、私はいつもゼロから再出発する。不安があっても、何よりも選手たちへの責任を優先し、また一から始める。」
「私たちは誰をも恐れず、これまで一度も恐れたことはない。今シーズンも高い目標を掲げられると確信している。私は落ち着いており、何も恐れていない」。
「彼にも私にも、そうなることを願っています。ユースから育った選手で、私たちは彼を知り、プレーも見てきました。イタリア国外でプレーする勇気ある決断をし、ルガーノとクラブ・ブルッヘでの2シーズンは重要でした。彼は成熟し、成長しました。ピッチで彼のプレーを見るのが待ち遠しいです」。
「人生で全てを手に入れることはできない。チャンピオンズリーグの2試合は負けたが、良い結果は受け止めたい。 マドリード戦は終盤で敗れ、リヴァプール戦も同様だった。プレーオフでは自分の采配に責任を感じた。そこで何かを間違えたのかもしれない。チームは常に競争力があった。時には遠くまで進めるし、そうでないこともある。クラブとしてリーグ、CL、カップ、スーパーカップのすべてで競争しなければならない。」
「勇気を持って、より良いプレーをする。重要な局面では強い決意で臨み、次の試合のことを考えすぎない。試合開始から終了まで真剣にプレーし、常に最高の自分を目指す。私たちの選手層は、十分に競争力がある。」
「昨季も守備やビルドアップのやり方を頻繁に変え、3-5-2に固執はしませんでした。試合プランやコンセプト、攻撃の意欲に応じて、チームに貢献できるディウフや、低い位置からスタートする5番目の選手より高い位置が得意なルイス・エンリケを起用し、戦術に合わせて配置を変更してきました。 私が求めるのは柔軟性だ。勝利にはチームアイデンティティや強さだけでなく、状況に応じた適応力と柔軟性も不可欠だ」
「私は不確実性の中で生き、それによって成長し、コンフォートゾーンから抜け出す。ここ数ヶ月、2つのタイトルを取ったことは一度も考えなかった。今年何をするべきかだけだ。私はこのチームを誰より知り、各メンバーの人柄と能力を理解している。このチームは競争心が強く、野心的で、タイトルを渇望している」。
選手は大勢います。ドイツ出発までの数日間で人数を把握し、要望を確認しなければなりません。現時点ではフォワードはピオ・エスポジートのみですが、ラヴェッリ、モスコニ、トパロヴィッチ、イドリッスーも合流しました。若手にとって簡単なわけではないものの、彼らは必ず貢献してくれると信じています。彼らはトップ選手たちと練習し、私たちと一緒に合宿できる機会を得ています。 彼らはこれを、感情を乗り越え、気楽さを取り戻し、チームメイトのような資質を身につける機会と捉えるべきです。私たちは彼らをサポートします。これまで常に若手選手を大切にし、経験豊富な選手たちの助けも借りて、最善の形でチームに溶け込ませてきました。」
「彼はうちの選手だ。昨年の判断は皆が知っている。戻ってきたので、プレーを見てから判断する」。
「切り札は手元にある。相手はサッカー選手だ。私は彼を5番目の選手に起用するという突飛な考えがある。彼は特定の試合で、気楽さと1対1の勇気を示した。ゴールを見据え、試合の流れを変えた。 コモとの準決勝ではさらに一歩踏み込んだプレーを見せた。5番として投入された際、彼はたびたびそのような活躍をした。彼の自信を損なうつもりはない。彼を説得し、あることを教えるには、私自身が巧みでなければならないが、我々にはそれを支える能力のあるスタッフがいる。試合によっては彼が希望する中盤の選手として起用することもあるだろう。しかし私は5番としての彼が気に入っている。彼には我々に欠けている特徴があるからだ」。
「どういう意味ですか？ これは何年も前から続く話で、新しいことではありません。サッカー界で経験豊富な人たちがいるのは喜ばしいことです。インテルがここ数年圧倒的な強さを誇り、多くのタイトルを獲得してきたのは偶然ではなく、地道な努力の成果です。 インテルがここ数年多くのタイトルを獲得できたのは、彼らの経験、進め方、人間性、プロ意識があるからだ。私たちはその信念のもと、競争力を維持し、サポーターの愛に応えながら、落ち着いて仕事ができる」。