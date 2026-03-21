いつも何かが足りないような気がします。これだけの差をつけて首位に立っているのに、本来あるべき高揚感がないのです。その理由は何だと思いますか？





「我々は順位表での差について考えたことはありません。まだ27ポイントが残っています。まずは競争力を維持することに集中しています。リードはしていますが、自分たちのこと、そしてこれまで成し遂げてきた良い点に目を向け、目標に向かって着実に前進していく必要があります」