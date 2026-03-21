フィオレンティーナとのリーグ戦を翌日に控えたインターの監督、クリスティアン・チブは、アッピアーノ・ジェンティーレで行われた定例の記者会見で、出席した記者たちの質問に答えた。
翻訳者：
インテル、チブ：「トゥラム？ そろそろ各自が責任を取るべき時だ。報道陣への沈黙？ 言い訳は通用しない」
最初の質問
どのような試合になると思いますか？
「チームは良い調子で臨めます。1週間かけて準備をしてきたので、試合にしっかりと対応できるでしょう」
常にプレッシャーにさらされている
ナポリからのプレッシャーを感じていますか？
「サッカーとはプレッシャーの連続であり、追随するチームを優勝争いから排除できたチームなどありません。3ポイント制の時代においては、何が起こっても不思議ではありません。我々は、自分たちが優勝争いに加わっていると当然のように考えている他チームの野心を十分に認識しています」
何が足りないのか
いつも何かが足りないような気がします。これだけの差をつけて首位に立っているのに、本来あるべき高揚感がないのです。その理由は何だと思いますか？
「我々は順位表での差について考えたことはありません。まだ27ポイントが残っています。まずは競争力を維持することに集中しています。リードはしていますが、自分たちのこと、そしてこれまで成し遂げてきた良い点に目を向け、目標に向かって着実に前進していく必要があります」
沈黙を打ち破ろう
インテル対アタランタ戦後の沈黙につながった心情は何だったのでしょうか。また、なぜ今日になって再び発言するようになったのですか？
「広報担当に聞いてください。彼らが強く勧めてきたのです。ピッチ上で起きたことに対して、全員で下した決断でした。しかし、私は常にサッカーについて語り、言い訳になりかねないことには目を向けないことを好みます。あの試合ではミスを犯しましたし、もっとうまくできたことはなかったかと自問自答しました」。
生理的な減少
インテルは、この監督体制下で初めて3試合連続未勝利となった。これはラウタロの不在だけが原因なのか、それともチームに何らかの衰えが見られるのか？
「あらゆる要因が絡んでいる。これは自然なことであり、普段より精彩を欠く瞬間があるのも事実だが、我々が何を得たかにも目を向ける必要がある。ミランに対して勝ち点1を奪った。我々の歩みと道筋を決して見失うことなく、改善点と取り戻すべきものを見極めなければならない」。
ス・トゥラム
トゥラムへのアドバイスはありますか？
「他の選手たちと同じように、彼にももっとできることがある。チームに貢献しようと努力している。これ以上アドバイスすることはない。今はどの試合も決勝戦のようなものだ。誰もが自分の責任を果たさなければならない」
国家問題
バストーニの調子はどうですか？代表チームへの招集が、彼の集中力を乱す可能性はありますか？
「彼らはまずインテルを代表する存在であり、その後で代表チームを代表する時間がある。今はクラブのことを考えている。その後、代表に招集される選手たちは、試合に向けて最善の準備をする機会が与えられるだろう。バストーニは明日の試合には招集されていないが、代表チームには合流する予定だ」。
BODOが敗退
チャンピオンズリーグについて後悔はありますか？
「1か月前に遡ると、今に費やすべきエネルギーを無駄にしてしまう」
ボニーは調子が良くない
ボニーの調子はどうなのか。代表チームの監督は、彼の歯の問題について語った。
「様々なことが起こりますが、我々はそれを解決するためにここにいるのです。彼は歯に問題を抱えていましたが、今は良くなっています。しかし、代表戦の中断期間中に完全に治すつもりです」
チームに対する信頼
チームをどのように見ていますか？過去のようにプレッシャーに押しつぶされてしまうのではないかという懸念はありますか？
「今シーズンの我々の戦いぶりは、チームが非常に成熟していることを示しており、ここ数年の歩みを踏まえて、再び名誉を取り戻そうという意欲に満ちています。残り9試合、我々は最高のパフォーマンスを発揮しなければなりません。選手たちは過去にもそれを成し遂げてきたので、今後もそうしてくれると確信していますし、自信を持っています」