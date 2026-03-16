インテル、チブが不動の柱：トゥラムに加え、新戦力3名と主力選手3名の去就が不透明

リーグ戦残り9節で、インテルはミランに8ポイント、ナポリに9ポイントのリードを築いているが、来シーズンを見据え、ネラッズーリは夏の移籍市場でチームを刷新する必要がある。

クリスティアン・チブを疑問視する者はいない 。クラブ関係者は皆、チームの要と見なされているこのルーマニア人監督に非常に満足している。

ベッペ・マロッタ会長とスポーツディレクターのピエロ・アウジリオは、チブ監督と共に戦力補強計画と夏の準備をすでに進めている。チブ監督は、来季開幕前に2027年までとなる契約を更新する可能性がある。