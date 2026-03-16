インテル、チブが不動の柱：トゥラムに加え、新戦力3名と主力選手3名の去就が不透明

リーグ戦残り9節で、インテルはミランに8ポイント、ナポリに9ポイントのリードを築いているが、来シーズンを見据え、ネラッズーリは夏の移籍市場でチームを刷新する必要がある。
クリスティアン・チブを疑問視する者はいない 。クラブ関係者は皆、チームの要と見なされているこのルーマニア人監督に非常に満足している。
ベッペ・マロッタ会長とスポーツディレクターのピエロ・アウジリオは、チブ監督と共に戦力補強計画と夏の準備をすでに進めている。チブ監督は、来季開幕前に2027年までとなる契約を更新する可能性がある。
リーグ戦残り9節で、インテルはミランに8ポイント、ナポリに9ポイントのリードを築いているが、来シーズンを見据え、ネラッズーリは夏の移籍市場でチームを刷新する必要がある。
クリスティアン・チブを疑問視する者はいない 。クラブ関係者は皆、チームの要と見なされているこのルーマニア人監督に非常に満足している。
ベッペ・マロッタ会長とスポーツディレクターのピエロ・アウジリオは、チブ監督と共に戦力補強計画と夏の準備をすでに進めている。チブ監督は、来季開幕前に2027年までとなる契約を更新する可能性がある。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、インテルを去る最初のビッグネームは、サウジアラビアからの誘いに心を動かされているマルクス・トゥラムになる可能性があるという。
このフランス人FWと同様に、アウジリオはイタリア代表の2大柱であるDFアレッサンドロ・バストーニとMFニコロ・バレッラへのオファーを検討している。そして当然ながら、怪我の影響を除けば契約満了まであと1年となったハカン・チャルハノールの将来についても話し合う用意がある。 ちなみに、このトルコ人プレイメーカーは復帰が間近となっており、アルゼンチン人FWラウタロ・マルティネスも同様だ。おそらく、代表戦中断前の次節、フィオレンティーナとのアウェイ戦から復帰する可能性がある。
「プレイヤートレーディング」（選手を売却して新たな選手を獲得する）という観点から見れば、新加入選手たちの去就も不透明だ。ブラジル人のルイス・エンリケからフランス人のアンディ・ディウフ、クロアチア人のペタル・スチッチに至るまで、その行方は定まっていない。