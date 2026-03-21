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インテル、チェルシーのアンドレイ・サントス獲得に再び注目：中盤の刷新

ヴィカーリオは、プレミアリーグの移籍市場においてインテルが狙っている唯一の選手ではない。

インテルは依然としてプレミアリーグの移籍市場に注目している


マンチェスター・シティからスイス人DFマヌエル・アカンジ（今シーズン終了時に1500万ユーロで完全移籍）を獲得してから1年が経ち、 スポーツディレクターのピエロ・アウジリオは、2023年夏にエンポリからトッテナムへ1850万ユーロで移籍する前に交渉していたググリエルモ・ヴィカリオ（1996年生まれ）を母国へ呼び戻すべくすでに動き出している

このイタリア人ゴールキーパーは、イングリッシュ・マーケットにおけるネラッズーリの最初のターゲットではあるが、唯一のターゲットではない。


  • インテルとアンドレイ・サントス

    SportItaliaによると、インテルはアンドレイ・サントスに興味を示しているという


    2004年生まれのこのブラジル人MFは、2023年にヴァスコ・ダ・ガマから1250万ユーロで獲得したチェルシーと2030年6月までの契約を結んでいる。ノッティンガム・フォレストとストラスブールへのレンタル移籍を経てロンドンに戻り、これまでに40試合に出場し、1ゴール、5アシスト、8枚のイエローカードを記録している。


    インテル首脳陣は昨年、彼の代理人であるジュリアーノ・ベルトゥルッチ氏とすでに話し合っていたが、当時は交渉を進める条件が整っていなかった。今回、状況に変化があり、交渉を再開する余地があるかどうかを確認するため、再び接触を図っている。


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  • 中盤の革命

    来シーズンに向けて、チブは戦術を変更し、3人の中盤から2人のセンターMFを軸とする布陣へと移行することを考えている。


    現在のインテルの中盤7人の選手のうち、この役割を自然にこなせる選手は一人もいない。バレラ、ジエリンスキ、カルハノグル、ディウフ、フラッテシ、ムヒタリアン、スチッチといった面々だ。その中でも、元ナポリのポーランド人選手だけが100％確実にミラノに残留するだろうが、他の選手たちは移籍する可能性もある。


    アンドレイ・サントスは3人の中盤におけるインサイドミッドフィルダーを務められるだけでなく、チェルシーでエクアドル人のモイセス・カイセドと、カルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表で同胞のニューカッスル所属ブルーノ・ギマランイスと組んだ際に見せたように、2人のセンターバックを構成するミッドフィルダーとしてもプレーできる


    偶然ではないが、インテルは中盤で2人組を組める他のMFたちにも関心を寄せている。ローマのフランス人マヌ・コネ、ドイツ人のレオン・ゴレツカ、そしてコートジボワールのフランク・ケシエだ。後者の2人は、それぞれアル・アハリとバイエルン・ミュンヘンとの契約が6月に満了する。


    またセルビア人のアレクサンダー・スタンコヴィッチも忘れてはならない。インテルは、ブルージュに買い戻し条項で定められた2300万ユーロを支払うことで、彼をイタリアに呼び戻す準備を整えている。



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