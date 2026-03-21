インテル、チェルシーのアンドレイ・サントス獲得に再び注目：中盤の刷新

来シーズンに向けて、チブは戦術を変更し、3人の中盤から2人のセンターMFを軸とする布陣へと移行することを考えている。





現在のインテルの中盤7人の選手のうち、この役割を自然にこなせる選手は一人もいない。バレラ、ジエリンスキ、カルハノグル、ディウフ、フラッテシ、ムヒタリアン、スチッチといった面々だ。その中でも、元ナポリのポーランド人選手だけが100％確実にミラノに残留するだろうが、他の選手たちは移籍する可能性もある。





アンドレイ・サントスは3人の中盤におけるインサイドミッドフィルダーを務められるだけでなく、チェルシーでエクアドル人のモイセス・カイセドと、カルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表で同胞のニューカッスル所属ブルーノ・ギマランイスと組んだ際に見せたように、2人のセンターバックを構成するミッドフィルダーとしてもプレーできる。





偶然ではないが、インテルは中盤で2人組を組める他のMFたちにも関心を寄せている。ローマのフランス人マヌ・コネ、ドイツ人のレオン・ゴレツカ、そしてコートジボワールのフランク・ケシエだ。後者の2人は、それぞれアル・アハリとバイエルン・ミュンヘンとの契約が6月に満了する。





また、セルビア人のアレクサンダー・スタンコヴィッチも忘れてはならない。インテルは、ブルージュに買い戻し条項で定められた2300万ユーロを支払うことで、彼をイタリアに呼び戻す準備を整えている。







