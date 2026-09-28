Getty Images
翻訳者：
インテル、セリエAの次なるビッグスター獲得を巡りミランの移籍計画を横取りか
インテル、メンディ獲得レースで主導権を握る
『ラ・レプブリカ』によると、カリアリFWメンディム獲得を巡る争いで、インテルがミランを一歩リードしている。今季序盤の好スタートを受け、この将来有望な10代の逸材にはサン・シーロを本拠とする両クラブから急速に強い関心が寄せられている。
ただ、現時点で2007年生まれのこのアタッカーの獲得レースをリードしているのはインテルだ。同じ街のライバルであるミランも状況を注視しているが、水面下で進めてきたインテルの広範な下準備には及んでいない。
現段階では、カリアリとの間で正式な金銭条件はまだ合意に至っていない。それでも、極めて積極的な姿勢を見せているインテルが、移籍成立に向けて優位に立っている。
- Getty Images Sport
バッチンがゴーサインを出す
インテルによるこの若手への積極的な動きは、補強部門の最上層から主導されている。新スポーツディレクターのダリオ・バッキンは、この移籍の可能性を見極めるにあたり、明確に現場主導のアプローチを取っている。
同じ報道によれば、バッキンはメンディのプレーを視察するため、個人的に何度も足を運んだという。スポーツディレクターは、このFWが持つ粗削りながら高いポテンシャルと攻撃能力に十分な好印象を抱いた。
こうした入念なスカウティングを経て、バッキンは正式オファーに向けて動きを進めることを正式に承認した。この決定的な内部対応こそが、現在の争奪戦でミランが後れを取っている理由そのものだ。
カリアリの有望株にビッグクラブが関心か
メンディは、現在セリエAで見事なシーズン序盤を過ごしているカリアリのチームから現れた、注目株の最新の名前にすぎない。チームとして印象的な順位上昇を見せていることで、ひときわ輝く個々のタレントたちは当然のように移籍市場のショーウインドーに立たされている。
アレッサンドロ・ロマーノはすでにイタリア代表のA代表デビューを果たしており、刷新されたスカウティング方針の一環としてユヴェントスが熱心に追っている。一方、ダニエル・マルディーニはシーズン序盤の見事なパフォーマンスを受け、9月の月間最優秀選手候補にふさわしく名を連ねた。複数の際立った活躍を見せる選手たちが注目を集める中、カリアリにはイタリアのビッグクラブから広範な補強関心が一気に集まっている。
- Getty Images Sport
カリアリは1月に売却するのか？
インテルにとって、メンディの獲得を一途に追い続けることは、長期的な補強戦略と完全に一致している。クラブは、世界市場の最上位で高額な争奪戦に加わるのではなく、セリエAの若手タレントに早い段階で動く方針をますます強めている。
ここで最大の障壁となるのは、カリアリとの正式交渉を始めることだ。クラブは急速にリーグテーブルを駆け上がっており、シーズン途中に貴重な攻撃的戦力を手放すよう説得するのは極めて難しいだろう。
カリアリが1月の売却交渉に応じるのかどうかも、依然として大きな不透明要素だ。インテルは今後、冬のオファーで反応を探るのか、それとも今季終了まで辛抱強く待つのかを判断しなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。