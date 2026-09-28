『ラ・レプブリカ』によると、カリアリFWメンディム獲得を巡る争いで、インテルがミランを一歩リードしている。今季序盤の好スタートを受け、この将来有望な10代の逸材にはサン・シーロを本拠とする両クラブから急速に強い関心が寄せられている。

ただ、現時点で2007年生まれのこのアタッカーの獲得レースをリードしているのはインテルだ。同じ街のライバルであるミランも状況を注視しているが、水面下で進めてきたインテルの広範な下準備には及んでいない。

現段階では、カリアリとの間で正式な金銭条件はまだ合意に至っていない。それでも、極めて積極的な姿勢を見せているインテルが、移籍成立に向けて優位に立っている。