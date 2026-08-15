残っていたのは正式発表だけだったが、その一報が、インテルがバーリでベティス・セビージャと戦う親善試合を翌日に控えたこの日、予定通り届いた。ジェド・スペンスが新たにインテルの選手となった。ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネのクラブは、公式SNSと公式サイトで発表した声明を通じて、トッテナムとの交渉成立を確認した。昨日にはこのイングランド人サイドプレーヤーがメディカルチェックを受け、今日になって契約書にサインした。
翻訳者：
インテル、スペンス獲得を正式発表。移籍金の全容、詳細、背番号は？
声明
ジェド・スペンスがインテルの新戦力となった。2000年生まれのイングランド人サイドプレーヤーは、トッテナム・ホットスパーから完全移籍で加入。スペンスは2031年6月30日までの契約をクラブと結んだ。
恵まれたフィジカルを備え、技術が高く、1対1に強いサイドプレーヤーであるスペンスは、驚異的なスピードの伸びも兼ね備え、積極的かつダイナミックなプレーを見せる。攻撃局面では相手に果敢に仕掛けて存在感を示し、守備でも驚異的なリカバリーと対応力を発揮できる。アルゼンチン戦のワールドカップで、フリアーノ・シメオネに対して見せた見事なリカバリーが、その証明だ。冷静さと落ち着きは彼の性格を特徴づける要素でもある。そうした資質は家族から受け継いだものであり、ピッチ上でもそれを示してきた。相手に仕掛けるべきタイミングを見極め、攻め込まれた際にはインターセプトに入る最適な瞬間を計算できる。パワーとコントロール、本能と冷静さ。そのバランスが、ジェド・スペンスを攻守両面で違いを生み出せるサイドプレーヤーたらしめている。ペッカムのピッチで始まり、国際舞台へとたどり着いたその歩みは、今、新たにインテルで続いていく。ジェド・スペンスがインテルの新戦力となった。
金額、詳細、そして背番号
インテルとトッテナムの間で成立したこの取引は、3000万ユーロでの完全移籍をベースに、500万ユーロのボーナスが加わり、さらに将来の再売却時の10％がスパーズに残される内容となった。スペンスは、背番号24を着ける見込みだ。この番号はアンドレ・オナナの退団後に空き番となっており、同GK以前には、クリスティアン・エリクセンというもう1人の元トッテナム所属選手も着けていた。なお、スペンスはボーナスを除く年俸300万ユーロの5年契約にサインした。
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