インテル、スペンス獲得を正式発表。移籍金の全容、詳細、背番号は？



ジェド・スペンスがインテルの新戦力となった。2000年生まれのイングランド人サイドプレーヤーは、トッテナム・ホットスパーから完全移籍で加入。スペンスは2031年6月30日までの契約をクラブと結んだ。

恵まれたフィジカルを備え、技術が高く、1対1に強いサイドプレーヤーであるスペンスは、驚異的なスピードの伸びも兼ね備え、積極的かつダイナミックなプレーを見せる。攻撃局面では相手に果敢に仕掛けて存在感を示し、守備でも驚異的なリカバリーと対応力を発揮できる。アルゼンチン戦のワールドカップで、フリアーノ・シメオネに対して見せた見事なリカバリーが、その証明だ。冷静さと落ち着きは彼の性格を特徴づける要素でもある。そうした資質は家族から受け継いだものであり、ピッチ上でもそれを示してきた。相手に仕掛けるべきタイミングを見極め、攻め込まれた際にはインターセプトに入る最適な瞬間を計算できる。パワーとコントロール、本能と冷静さ。そのバランスが、ジェド・スペンスを攻守両面で違いを生み出せるサイドプレーヤーたらしめている。ペッカムのピッチで始まり、国際舞台へとたどり着いたその歩みは、今、新たにインテルで続いていく。ジェド・スペンスがインテルの新戦力となった。



