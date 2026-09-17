インテルでは、ウディネーゼ戦の途中でイングランド人DFジョン・ストーンズが訴えた筋肉系の問題について、その程度を見極めるべく大きな注目が集まっていた。同選手は実際に太ももの屈筋を負傷しており、これまでの負傷歴もあって、クラブは極めて慎重に対応していた。
きょうロッツァーノのヒューマニタスで受けた検査では損傷は否定された一方、筋肉の違和感は確認された。今後は状態を見守りながら、代表ウィーク明けの復帰に向けて再評価が行われる。
インテルでは、ウディネーゼ戦の途中でイングランド人DFジョン・ストーンズが訴えた筋肉系の問題について、その程度を見極めるべく大きな注目が集まっていた。同選手は実際に太ももの屈筋を負傷しており、これまでの負傷歴もあって、クラブは極めて慎重に対応していた。
きょうロッツァーノのヒューマニタスで受けた検査では損傷は否定された一方、筋肉の違和感は確認された。今後は状態を見守りながら、代表ウィーク明けの復帰に向けて再評価が行われる。
ストーンズは負傷していた。その負傷は、その後インテルがウディネーゼに5-3で勝利した試合の後半途中に起きた。先発初出場となった一戦で、スコアがインテルの3-2リードだった場面、元マンチェスター・シティの同選手はスプリントしながらペナルティーエリア内でフリウリ勢のFWデイビスを追っていた際にプレーを止めた。直後に太ももの裏へ手をやり、交代を要求。キブは62分に代わってパヴァールを投入することを選んだ。
インテルは今日、このイングランド人選手について軽度の筋肉の違和感だったと確認した。
「ジョン・ストーンズは今朝、ロッツァーノのヒューマニタス研究所で臨床検査および機器検査を受けた。
検査の結果、左太もものハムストリングに筋肉の違和感が確認された。今後数日以内に状態を再評価する」
間違いなくそうだが、その感触はすでにウディネーゼ戦後の時点で明確だった。ストーンズは、セリエA第5節の大一番、順位表首位を争うジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるローマとの直接対決に向けて、クリスティアン・キヴのもとで戦列に加わることはできない。試合は19日土曜日18時から、敵地オリンピコで行われる。
目標は中断明けのパルマ戦だ。重傷ではないことはインテルにとって前向きな材料だが、前述の通り、近年マンチェスター・シティで負ってきた負傷歴を踏まえれば慎重な対応が求められる。今回の中断期間は、イングランド代表DFが10月10日にサン・シーロで行われる中断明けのパルマ戦に間に合うかどうかを見極める時間となる。
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