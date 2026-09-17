インテルでは、ウディネーゼ戦の途中でイングランド人DFジョン・ストーンズが訴えた筋肉系の問題について、その程度を見極めるべく大きな注目が集まっていた。同選手は実際に太ももの屈筋を負傷しており、これまでの負傷歴もあって、クラブは極めて慎重に対応していた。

きょうロッツァーノのヒューマニタスで受けた検査では損傷は否定された一方、筋肉の違和感は確認された。今後は状態を見守りながら、代表ウィーク明けの復帰に向けて再評価が行われる。