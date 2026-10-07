このニュースを伝えたのはFcInter1908 で、スチッチの状況を整理している。ミラノでの適応に成功した1年目を終えたクロアチア人MFは、より多くの出場機会を勝ち取りたいと願っていたが、インテルの中盤はカーティス・ジョーンズの加入によってさらに競争が激化しており、さらにキヴが選手をローテーション起用しているため、元ディナモの同選手はしばしばわずかな出場時間で満足せざるを得ない状況にある。





ピッチ上のこうした状況は、ピッチ外の事情とも結びついている。インテルは現在、契約更新の動きに取り組んでいるからだ。カルロス・アウグストからディマルコ、さらにチャルハノール、バストーニまで、新たな合意を見つけなければならないチームの柱は多い。そして、その中には近いうちにこのクロアチア人MF本人も含まれる可能性がある。実際、選手側の関係者にとっては、以前に取り決められ、約150万ユーロが保証されている同選手の年俸を見直す時期が来たということになる。要するに、このMFはチーム内でも低年俸の選手の1人であり、ピッチ上での努力が最近ピオ・エスポジトに行われたような大幅な条件改善という形で報われることを望んでいる。





「2、3カ月後に状況がどうなっているか見てみよう」と、同選手はクロアチアで話していた。スチッチが発したこの警告には理由がある。現時点で同選手は、リーグ戦とチャンピオンズリーグを合わせて出場はわずか5試合、先発は2試合のみだからだ。彼と同じポジションでプレーするスカッドの選手の中で、出場機会が彼より少ないのは、スタンコヴィッチ、ムヒタリアン、そして9月中旬から内転筋の問題で離脱しているチャルハノールだけだ。昨季は50試合に出場し、その半分は先発だった。





インテルにとってこの問題は緊急事態ではない。というのも、選手は2030年までの長期契約を結んでおり、契約満了が近い選手には含まれていないからだ。しかし、出場時間の少なさに対するスチッチの不満と結びつくようであれば、論点になってくる可能性はある。急ぎではないが、インテルはまた1つ解決すべき問題を抱えていることを知ることになった。